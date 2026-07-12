Daugiausia GPM paramos ketvirtus metus iš eilės skirta „Blue Yellow“ organizacijai

Jono Ohmano vadovaujama organizacija daugiausiai mokestinės paramos iš gyventojų gauna jau ketvirtus metus iš eilės – ją parėmė beveik 33 tūkst. gyventojų, kurių prašymai buvo įvertinti apskaičiuojant paramą.
Daugiausiai GPM paramos gavusių organizacijų sąraše antra liko „Rimanto Kaukėno paramos grupė“, kuriai skirta 1,47 mln. eurų. Jai paramą skyrė daugiau kaip 23,5 tūkst. gyventojų.
Toliau rikiuojasi viešoji įstaiga „Savanoriai vaikams“, gavusi 1,02 mln. eurų (16,6 tūkst. gyventojų), paramos ir labdaros fondas „Mamų unija“ – kiek daugiau nei 1 mln. eurų (16,6 tūkst.), Maltos ordino pagalbos tarnyba – 613,8 tūkst. eurų (beveik 9 tūkst.), gyvūnų prieglauda „Penkta koja“ – 545,2 tūkst. eurų (9,8 tūkst.), „Laisvės TV“ – 456,6 tūkst. eurų (6,6 tūkst.), Skirmanto Malinausko viešoji įstaiga „Tiesa yra svarbu“ – 455,9 tūkst. eurų (8 tūkst.) bei paramos fondas „Gerų darbų dirbtuvės“, kuriam skirta 424,9 tūkst. eurų (7,6 tūkst.).
GPM pakeitimus laiko apipintą mitais: tai palies ne kiekvieno piniginę
Palyginti su praėjusiais metais, „Mėlynai ir geltonai“ skirta paramos suma išaugo nežymiai – nuo 2,7 mln. iki beveik 2,73 mln. eurų, „Rimanto Kaukėno paramos grupės“ gauta suma šoktelėjo nuo 1,17 mln. iki 1,47 mln. eurų, o „Mamų unijos“ – nuo 917 tūkst. iki daugiau kaip 1 mln. eurų.
Gyvūnų globos organizacija „SOS Gyvūnai“, pernai gavusi kiek daugiau nei 424 tūkst. eurų paramos, liko dešimta.
VMI skaičiavimu, pagal 497 tūkst. gyventojų pateiktų prašymų visiems paramos gavėjams šiemet bus pervesta daugiau nei 40,6 mln. eurų.
Šis skaičius, palyginti su ankstesniai metais, išaugo maždaug 8,7 proc. proc. (už 2024 m. skirta 37,35 mln. eurų).
Susiję straipsniai
Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI)Gyventojų pajamų mokestis (GPM)Blue/Yellow
Rodyti daugiau žymių