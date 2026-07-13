Po pamokančios gyventojos istorijos – svarbi „Sodros“ žinia

Neseniai į „Sodrą“ kreipėsi klientė, kuri pasakojo gavusi el. laišką su nuoroda į tariamą „Sodros“ paskyrą. Paspaudusi nuorodą ji suvedė elektroninio parašo PIN1 kodą. Ekrane pasirodė pranešimas apie neva neteisingą kodą ir buvo paprašyta suvesti PIN2. Tai padariusi moteris netrukus pastebėjo, kad nuo jos banko sąskaitos nurašyta didelė pinigų suma.
Šis atvejis dar kartą primena, kad sukčiai vis dažniau kuria itin įtikinamai atrodančias interneto svetaines ir pranešimus.
Kaip atpažinti sukčių siunčiamus pranešimus?
Atsakė, kiek verslas praranda dirbdamas su vienu banku: „Jis labai gerai žino, ar įmonė neturi alternatyvų"
Gyventojai turėtų atidžiai įvertinti kiekvieną gautą laišką ar SMS žinutę.
Svarbu prisiminti, kad:
- oficialūs „Sodros“ el. pašto adresai visada baigiasi @sodra.lt;
- „Sodros“ interneto svetainės adresas yra www.sodra.lt;
- jei nuoroda baigiasi .net, .com, .eu, .info, .online arba interneto adrese naudojamas papildomas brūkšnys, tai nėra „Sodros“ svetainė;
- „Sodra“ nesiunčia SMS žinučių iš užsienio telefono numerių.
Sukčių siunčiamos nuorodos dažnai vizualiai labai primena oficialų interneto svetainės adresą, tačiau nukreipia į jų sukurtus puslapius, kuriuose bandoma išvilioti prisijungimo ar bankinius duomenis.
„Sodra“ niekada nesiunčia pranešimų, kuriuose prašoma:
- pervesti pinigus;
- patvirtinti banko operacijas;
- pateikti banko kortelės duomenis;
- suvesti PIN kodus;
- priimti skubius finansinius sprendimus.
Gavus tokį pranešimą nereikėtų spausti jokių nuorodų, atidaryti prisegtų failų ar dalintis savo asmenine informacija.
Kaip įsitikinti, ar laiškas tikras?
Visi oficialūs „Sodros“ pranešimai, siunčiami elektroniniu paštu, taip pat yra matomi asmeninėje „Sodros“ paskyroje.
Jeigu kyla bent menkiausia abejonė dėl gauto laiško, rekomenduojama nesinaudoti jame esančia nuoroda, o savarankiškai prisijungti prie paskyros adresu https://gyventojai.sodra.lt/ arba https://draudejai.sodra.lt/, naudojantis elektroniniu parašu arba elektroninės bankininkystės priemonėmis. Taip galima palyginti, ar toks pranešimas iš tiesų buvo išsiųstas.
Pastebėjote sukčiavimą? Praneškite
„Sodra“ ragina gyventojus išlikti budriems ir visuomet pasitikrinti įtartiną informaciją. Apie bandymus sukčiauti prisidengiant „Sodros“ vardu kviečiama pranešti elektroniniu paštu info@sodra.lt.