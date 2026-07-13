Senjorė negalėjo pasinaudoti parduotuvėje siūloma nuolaida – kliūtimi tapo viena sąlyga

Tyrimas buvo pradėtas gavus 82 metų amžiaus moters skundą, kuriame nurodoma, kad neturėdama parduotuvės „Žalia stotelė“ mobiliosios programėlės, ji negali pasinaudoti siūlomomis nuolaidomis. Anot pareiškėjos, dėl to ji yra priversta laukti prie kasos bei prašyti kitų pirkėjų pagalbos.
Moters aiškinimu, nors išmanųjį telefoną ji turi, juo naudojasi tik kaip susisiekimo priemone. Pasak jos, programėlėmis nesinaudoja daugelis vyresnio amžiaus žmonių, kadangi stokoja skaitmeninių įgūdžių, taip pat dėl suprastėjusio regėjimo bei baimės prarasti asmeninius duomenis.
Tarnybai kreipusis į parduotuvių tinklą „Žalia stotelė“, šio atstovai aiškino, kad lojalumo programėlė nėra vienintelis būdas pasinaudoti nuolaidomis. Anot jų, pavyzdžiui, galima atsispausdinti specialų kodą. Tiesa, kaip pripažino tinklo atstovai, tokį kodą galima gauti tik į elektroninį paštą.
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„Žalios stotelės“ atstovai taip pat akcentavo, kad yra dar viena alternatyva išmaniesiems įrenginiams – pirkėjai gali pasinaudoti bendro naudojimo lojalumo kortele, kurią turi kasos darbuotojai.
Visgi, pasak lygių galimybių kontrolierės Birutės Sabatauskaitės, pastarasis būdas neužtikrina lygių galimybių visiems. Pirma, anot jos, remiantis tinklo pateikta informacija, pasinaudojusieji tokia kortele negauna tų pačių nuolaidų, kurios siūlomos programėlės turėtojams. Antra, tokiu atveju pirkėjai kaskart priversti prašyti kortelės, be to, nėra aišku, ar yra informuojami apie tokią galimybę.
„Surinkti duomenys rodo, kad žmonės dėl objektyvių priežasčių, pavyzdžiui, su amžiumi siejamų sveikatos problemų, nesinaudojantys išmaniuoju telefonu ar nuolaidų programėle, atsiduria blogesnėje padėtyje. Kitaip tariant, tinklas neužtikrino vartotojams vienodų sąlygų gauti tas pačias prekes ir paslaugas, nepaisant amžiaus, ir taip pažeidė Lygių galimybių įstatymą“, – sakė B. Sabatauskaitė.
Kontrolierės teigimu, tam, kad vyresni žmonės nepatirtų skaitmeninės atskirties ir galėtų visavertiškai naudotis paslaugomis, būtina užtikrinti alternatyvą – šiuo atveju tinklui „Žalia stotelė“ ji rekomendavo suteikti galimybę gauti lojalumo kortelę ne tik elektroniniu būdu.
Susipažinęs su kontrolierės sprendimu, parduotuvių tinklas „Žalia stotelė“ pranešė, kad jau pradėjo vertinti galimybes įgyvendinti alternatyvius lojalumo kortelės išdavimo būdus.
Prieš porą metų Tarnybos atlikto tyrimo duomenimis, 4 iš 10 vyresnių nei 55 metų apklaustųjų patiria sunkumų pasinaudoti nuolaidomis, kai jos taikomos tik turint programėlę, penktadalis tokiomis programėlėmis apskritai nesinaudoja. Dar apie trečdalis žmonių patiria iššūkių naudodamiesi (-osios) savitarnos kasomis, taip pat atnaujindami ar įsigydami nuolaidų kortelę.
Diskriminaciją amžiaus pagrindu dėl taikomų nuolaidų tik per mobiliąją programėlę lygių galimybių kontrolierė buvo nustačiusi ir prekybos tinkle „Lidl“.
Lygių galimybių kontrolieriussenjorėparduotuvė
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