Reidai Lietuvos pajūryje: po patikrinimų – baudų lietus

Kaip naujienų portalui VE.lt sako Klaipėdos miesto savivaldybės Viešosios tvarkos skyriaus vedėjas Albinas Misevičius, šį sezoną Klaipėdos paplūdimiuose jau buvo atlikta 11 patikrinimų.
Jų metu vertinta, ar paplūdimiuose lankomasi su keturkojais ir kaip laikomasi bendrųjų paplūdimių naudojimo, tvarkos bei kitų galiojančių taisyklių reikalavimų.
„Tikrinome, ar poilsiautojai laikosi reikalavimų dėl keturkojų paplūdimiuose, vykdėme kontrolę, kaip laikomasi Klaipėdos miesto tvarkymo ir švaros, prekybos ir paslaugų teikimo viešosiose vietose, komunalinių atliekų tvarkymo taisyklių, išorinės reklamos įrengimą reglamentuojančių teisės aktų bei Kelių eismo taisyklių reikalavimų“, – vardijo A. Misevičius.
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Anot jo, pažeidimų, susijusių su keturkojų buvimu paplūdimiuose, nenustatyta, tačiau dėl kitų atvejų, nustačius galimus teisės aktų pažeidimus, buvo pradėtos administracinių nusižengimų teisenos – iš viso tokių atvejų apie 50.
Beje, ne visi į pajūrį atvykstantys poilsiautojai žino, kad paplūdimiuose ne tik reikia laikytis tvarkos ir švaros taisyklių, nesivesti šunų į bendruosius paplūdimius, nesisvaiginti ir apsvaigus nesimaudyti. Už maudymąsi esant raudonai vėliavai taip pat gresia baudos. Už šį pažeidimą gali tekti sumokėti nuo 16 iki 60 eurų. Jei asmuo už tą patį prasižengimą pagaunamas pakartotinai, gali tekti pakloti nuo 60 iki 140 eurų.
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