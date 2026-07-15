Baigiasi dar vienas etapas: per pusmetį – milžiniški pokyčiai pensijų fonduose

Taip baigiasi antrasis sausį įsigaliojusios pensijų reformos ketvirtis, lėšos po pirmojo ketvirčio gyventojams išmokėtos iki balandžio 15 d.
Lietuvos investicinių ir pensijų fondų asociacijos duomenimis, per pirmus tris mėnesius iš antrosios pensijų pakopos iš viso pasitraukė apie 40 proc. visų dalyvių.
Tai yra beveik 550 tūkst. žmonių, antrosios pakopos pensijų fondai iš viso neteko 4,4 mlrd. eurų turto – 2,9 mlrd. eurų grąžinta gyventojams, 1,3 mlrd. eurų valstybės subsidijos – „Sodrai“.
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Pasitraukti iš kaupimo gyventojams leist pernai, kai Seimas priėmė įstatymą, kuriuo atvėrė dvejų metų laisvo pasitraukimo „langą“ – nuo 2026-ųjų sausio iki 2027 m. pabaigos.
Įsigaliojus reformai, nusprendę likti kaupime gyventojai gali toliau pasirinkti standartinę 3 proc. įmoką nuo atlyginimo arba išsiimti dalį lėšų.
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Tai galima padaryti vieną kartą išsiimant iki 25 proc. sukauptos sumos (ne daugiau nei įmokėta), taip pat – visas lėšas, kai sukaupta iki pusės privalomo anuiteto sumos arba iki pensijos liko mažiau nei 5 metai.
Nepaisant reformos, antrosios pakopos pensijų fondų vidutinė svertinė grąža nuo metų pradžios siekė 9 proc., o trečiosios pakopos fondų – 10,4 proc.
Skaičiuojama, kad gyventojai antrosios pakopos fonduose šiuo metu yra sukaupę 6,8 mlrd. eurų, trečiosios pakopos – apie 663 mln. eurų.