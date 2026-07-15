Kaupimą antrojoje pensijų pakopoje nutraukė dar beveik 116 tūkst. žmonių

Tai reiškia, kad nuo reformos pradžios iš viso iš sistemos jau pasitraukė 42,8 proc. kaupusiųjų.
Iš šios skaičiaus antrąjį ketvirtį bendrąja tvarka kaupimą nutraukė 104,5 tūkst. žmonių, dėl sunkios ligos – dar 1,7 tūkst. (apie 0,1 proc.), dėl artėjančios pensijos – 9,5 tūkst. (apie 0,7 proc.)
Tuo metu dar 5,7 tūkst. žmonių (0,4 proc.) išsiėmė ketvirtadalį sukauptų lėšų, bet sistemoje liko kaupti toliau.
Per pirmąjį etapą daugiausiai iš pensijos kaupimo pasitraukė viena grupė: paneigė vieną populiariausių mitų
Iš viso iš kaupimo antrojoje pensijų pakopoje per antrąjį ketvirtį pasitraukė maždaug penkis kartus mažiau žmonių nei per pirmąjį.
Per tris pirmus mėnesius iš viso pasitraukė apie 40 proc. visų dalyvių arba beveik 550 tūkst. žmonių, antrosios pakopos pensijų fondai iš viso neteko 4,4 mlrd. eurų turto.
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Per antrąjį ketvirtį pensijų fondai neteko dar apie 944 mln. eurų turto – gyventojams buvo išmokėta 672,4 mln. eurų, iš kurių 285,4 mln. eurų sudarė jų pačių įmokos, 387 mln. eurų – fondų uždirbta investicinė grąža, o „Sodrai“ buvo pervesta 272 mln. eurų suma (šitą sumą sudarė už dalyvius mokėtos „Sodros“ įmokos ir valstybės subsidija).
LIPFA duomenimis, antrojo ketvirčio pabaigoje vienam antrosios pakopos dalyviui vidutiniškai teko 7,6 tūkst. eurų fonduose sukaupto turto, o nuo metų pradžios fondų grąža šią sumą vidutiniškai padidino apie 700 eurų.
Vidutiniškai vienas lėšas atsiėmęs gyventojas buvo sukaupęs kiek daugiau nei 9 tūkst. eurų, trečdalis šios sumos nukeliavo į „Sodrą“, likę 6,4 tūkst. eurų atiteko dalyviui – iš jų 2,7 tūkst. eurų sudarė jo paties įmokos, o 3,7 tūkst. eurų – fondų uždirbta investicinė grąža.
Dabar antrojoje pakopoje toliau kaupia 781 tūkst. dalyvių, kai prieš reformą šis skaičius sudarė apie 1,4 mln.
Antrosios pakopos pensijų fonduose sukauptas turtas siekia apie 5,82 mlrd. eurų.
Pasitraukti iš kaupimo gyventojams leista pernai, kai Seimas priėmė įstatymą, kuriuo atvėrė dviejų metų laisvo pasitraukimo „langą“ – nuo 2026-ųjų sausio iki 2027 m. pabaigos.
Įsigaliojus reformai, nusprendę likti kaupime gyventojai gali toliau pasirinkti standartinę 3 proc. įmoką nuo atlyginimo arba išsiimti dalį lėšų.
Tai galima padaryti vieną kartą išsiimant iki 25 proc. sukauptos sumos (ne daugiau nei įmokėta), taip pat – visas lėšas, kai sukaupta iki pusės privalomo anuiteto sumos arba iki pensijos liko mažiau nei 5 metai.
Taip pat numatyta 40 sunkių ligų, kuriomis sergantieji nuo metų pradžios gali be mokesčių atsiimti visus antrojoje pakopoje sukauptus pinigus.
Nepaisant reformos, antrosios pakopos pensijų fondų vidutinė svertinė grąža nuo metų pradžios siekė 9 proc., o trečiosios pakopos fondų – 10,4 proc.