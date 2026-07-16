Keičiasi vartojimo kreditų tvarka: daliai gyventojų tai bus svarbus pokytis

Šia įstatymo redakcija į nacionalinę teisę perkeltos 2023 m. spalio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2023/2225 dėl vartojimo kredito sutarčių nuostatos. Nutarimais taip pat įgyvendinami Vartojimo kredito įstatymo pakeitimai, susiję su tarpusavio skolinimo platformos operatorių veiklos reglamentavimu.
Atsižvelgiant į tai, kad minėta direktyva panaikino išimtį, pagal kurią jos nuostatos netaikomos vartojimo kredito sutartims, kai už vartojimo kreditą nemokamos palūkanos ir kiti mokesčiai, kuria praktikoje dažniausiai naudojosi telekomunikacijų bendrovės, Vartojimo kredito gavėjų kreditingumo vertinimo ir atsakingojo skolinimo nuostatuose įtvirtinama nauja bendrojo 40 proc. vartojimo kredito gavėjo vidutinės mėnesio įmokos dydžio pagal visus įsipareigojimus finansų įstaigoms ir vartojimo kredito gavėjo mėnesio pajamų santykio (DSTI) išimtis, leidžianti vartojimo kredito davėjams taikyti iki 60 proc. DSTI, jeigu:
- vartojimo kreditas suteikiamas pagal susietojo vartojimo kredito sutartį be palūkanų ir kitų mokesčių ir
- yra skirtas finansuoti įsigijimą telefonų, modemų ir maršrutizatorių, būtinų vartojimo kredito gavėjui kalbinio ryšio paslaugai ir (arba) interneto prieigos paslaugai gauti.
Konservatoriai paskaičiavo, kiek papildomai pinigų reikės naujos Vyriausybės pažadams įgyvendinti
Išimtimi siekiama užtikrinti daliai tvarias pajamas gaunančių vartojimo kredito gavėjų galimybę atidėtojo mokėjimo forma (išsimokėtinai) įsigyti išimtinai tik minėtas ryšio priemones (įrangą), kurių įsigijimas be šios išimties, kaip parodė Lietuvos banko atlikta analizė, daliai vartotojų galėtų tapti neprieinamas.
Siekiant užtikrinti tinkamą vartojimo kredito gavėjų informavimą apie riziką, susijusią su papildomais finansiniais įsipareigojimais vartojimo kredito reklamos aplinkoje, Kredito reklamos taisyklėse nustatomi išsamesni reikalavimai Vartojimo kredito įstatyme įtvirtinto įspėjimo „Dėmesio! Skolintis pinigus kainuoja.“ turiniui, jo pateikimo formai ir kokybei vartojimo kredito reklamoje.
Teisės aktų pakeitimais taip pat tikslinamos Vartojimo kredito davėjų ir tarpusavio skolinimo platformos operatorių privalomos informacijos teikimo Lietuvos bankui taisyklės, Viešojo vartojimo kredito davėjų sąrašo ir viešojo tarpusavio skolinimo platformos operatorių sąrašo tvarkymo taisyklės, Viešųjų vartojimo kredito tarpininkų sąrašų tvarkymo taisyklės bei kiti vartojimo kredito teikimo veiklą reglamentuojantys Lietuvos banko teisės aktai.
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