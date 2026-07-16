Lyg perkūnas iš giedro dangaus: tūkstančius pasiekė neraminantis VMI laiškas

„Įvertinus Jūsų įmonės 2023–2025 m. metinėse pelno mokesčio deklaracijose deklaruotus duomenis, kyla klausimų, ar pelno mokestis Jūsų įmonėje yra apskaičiuojamas, deklaruojamas ir sumokamas teisingai.
Atkreipiame dėmesį, kad pastaruosius trejus metus Jūsų įmonė deklaruoja veiklos nuostolius (nedeklaruoja apmokestinamųjų pajamų ir pelno mokesčio). Tokia situacija kelia pagrįstų abejonių dėl deklaracijų tikslumo – ar visas pajamas ir sąnaudas deklaravote teisingai ir ar nepadarėte klaidų, kurias būtina ištaisyti.
Rekomenduojame iki 2026–09–01 savarankiškai įsivertinti, ar teisingai deklaruotos pajamos, apskaičiuoti ir sumokėti mokesčiai. Nustačius neatitikimų, pateikite pelno mokesčio deklaracijas iš naujo ir (ar) patikslinkite anksčiau deklaruotus duomenis. Jei duomenys deklaruoti teisingai, papildomų veiksmų atlikti nereikia.
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Primename, kad kiekvienas mokesčių mokėtojas privalo teisingai apskaičiuoti mokesčius, laikydamasis mokesčių teisės aktuose nustatytos tvarkos. Savarankiškai pateikus ar patikslinus deklaracijas, sumažėja tikimybė būti atrinktiems vykdyti kontrolės veiksmus dėl Jūsų veiklos – pasikeitę rodikliai reikš mažesnę mokestinę riziką. Inicijavus kontrolės veiksmus ir jų metu nustačius pažeidimų, būtų priskaičiuotos papildomos mokėtinos mokesčių sumos, delspinigiai, paskirtos baudos ir taikoma administracinė ar baudžiamoji atsakomybė“, – rašoma vienai įmonei skirtame VMI laiške.
LBAA atkreipė dėmesį, kad tokio pobūdžio laiško gavimas savaime nereiškia mokesčių pažeidimo.
„Pranešimai buvo siunčiami pagal VMI taikomus rizikos kriterijus, todėl juos gavo ir mokesčių mokėtojai, kurie deklaravo bei mokėjo mokesčius, tačiau jų veiklos rodikliai išsiskyrė iš panašią veiklą vykdančių asmenų“, – pažymėjo asociacija.
Tuo metu D. Čibirienė atskleidė, kad klaidingus laiškus gavo visi jos klientai. Pagrinde tai – nekilnojamojo turto (NT) nuoma užsiimančios įmonės ir tos, kurios turėjo neigiamą veiklos rezultatą.
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„Jos galėjo veiklą vykdyti legaliai, tvarkingai mokėti visus mokesčius, bet joms nepasisekė – dirbo nepelningai.
Arba įmonės veiklos specifika yra tokia, kad ji dirba nuostolingai. Pavyzdžiui, NT nuomos verslas turi vieną ypatybę – bent jau pirmaisiais metais jis dažnai būna nuostolingas. Pagrindinis uždarbis dažniausiai yra ne nuomos pajamos, o ilgainiui auganti NT vertė. Nuoma dažniausiai padengia išlaikymo ir administravimo išlaidas, tačiau neretai nepadengia net nusidėvėjimo sąnaudų“, – pastebėjo pašnekovė.
Kiti galimi laiškų gavėjai – tie, kurie, VMI manymu, moka per mažą pridėtinės vertės mokestį (PVM).
Tad kodėl juos pasiekė šie laiškai?
D. Čibirienės teigimu, VMI neturi tinkamų kirterijų, kad galėtų palyginti įmones. „Visus pamatuoja su viena liniuote.“
Sekantis inspekcijos žingnis, spėjo pašnekovė, galėtų būti pakartotinis laiškas arba prašymas pateikti pasiaiškinimus ar dokumentus, kurie įrodytų, kad veikla vykdoma tvarkingai.
Vis tik LBAA prezidentė įsitikinusi – inspekcija lygina nesulyginimus dalykus, todėl daugeliu atvejų laiškai sukėlė nereikalingą paniką.
„Jei viskas yra tvarkoje, į laiškus atsakinėti nereikia. Bet žmonės nesupranta, jie persiunčia tuos laiškus, skambina. Pokalbis trunka ilgokai, klientą reikia nuraminti“, – pasakojo ji.
Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI)Mokesčiaideklaracija
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