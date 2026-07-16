Jei žmogus nutraukia kaupimą pereinamuoju laikotarpiu – nuo 2026 m. sausio 1 d. iki 2027 m. gruodžio 31 d. – jo paties sumokėtos įmokos ir investicinis rezultatas pervedami į banko sąskaitą be jokių papildomų mokesčių ar atskaitymų. Valstybės ir „Sodros“ įmokų dalis grįžta į „Sodrą“ ir virsta pensijos apskaitos vienetais – tai padidins būsimą senatvės pensiją.
Vidutiniškai – po papildomą pensijos apskaitos vienetą
Vidutinė „Sodrai“ pervedama valstybės skatinamųjų ir „Sodros“ įmokų suma, gyventojui pasitraukus iš kaupimo antrąjį ketvirtį, sudaro 2 600 eurų. Iš viso į „Sodros“ rezervinį fondą pervesti 272 mln. eurų.
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„Sodros“ duomenimis, vienam iš kaupimo 2026 m. II ketvirtį pasitraukusiam žmogui vidutiniškai prisidės 1,07 pensijų apskaitos vieneto. 9 iš 10 buvusių pensijų kaupimo dalyvių gaus iki 2 pensijų apskaitos vienetų. Po 2–3 papildomų pensijų apskaitos vienetus įgis 8 proc. pasitraukusiųjų, nuo 3 iki 4 – 2 proc., o virš 4 vienetų papildomai gaus 1 proc. gyventojų.
Kur rasti asmeninę informaciją?
Bendrą savo sukauptų pensijos apskaitos vienetų skaičių gyventojai gali matyti prisijungę prie asmeninės „Sodros“ paskyros https://gyventojai.sodra.lt.
Detalesnę informaciją apie tai, kiek papildomų apskaitos vienetų žmogus gavo pasitraukęs iš pensijų kaupimo, galima matyti suformavus atnaujintą suvestinę REP.49.1 „Detali informacija apie asmens įgytus apskaitos vienetus senatvės pensijai“.
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Suvestinėje duomenys rodomi už tuos metus, kuriais asmuo pasitraukė iš kaupimo – įskaitant ir ankstesnius laikotarpius. Pavyzdžiui, jei žmogus pasitraukė 2019 m., vėliau grįžo ir dar kartą pasitraukė 2026 m., suvestinėje bus pateikti duomenys už abejus metus.
Norėdami sužinoti, kokia „Sodros“ ir valstybės įmokų suma grįžo į „Sodrą“, gyventojai turėtų susiformuoti suvestinę REP.11 „Į pensijų fondus pervestos kaupiamosios pensijų įmokos“. Jos apačioje nurodoma pervesta suma ir tai, kad asmuo nebėra kaupimo dalyvis.
Visų suvestinių formos yra paskyros skiltyje „Apie mane“.
Kaip skaičiuojami apskaitos vienetai
Į „Sodrą“ grįžusios lėšos verčiamos į pensijų apskaitos vienetus pagal tą pačią formulę, kuria kasmet skaičiuojami dirbančiųjų įgyti vienetai:
- Vienas pensijų apskaitos vienetas įgyjamas, kai per metus sumokama pensijų socialinio draudimo įmokų nuo pajamų, kurios lygios 12 tais metais nustatytų vidutinių darbo užmokesčių (VDU).
- 2026 m. VDU, taikomas apdraustųjų asmenų valstybinio socialinio draudimo įmokų bazei skaičiuoti, siekia 2 312,15 euro. Tai reiškia, kad tokį atlyginimą iki mokesčių per mėnesį gaunantis žmogus per metus uždirba 27 745,80 euro (2 312,15 Eur x 12 mėn.).
- Pensijų socialinio draudimo įmokų tarifas yra 8,72 proc. Todėl per metus nuo tokio atlyginimo sumokama 2 419,43 euro pensijų socialinio draudimo įmokų (27 745,80 Eur x 8,72 proc. ).
- Vadinasi, vienam pensijų apskaitos vienetui įgyti per metus reikia sumokėti 2 419,43 Eur pensijų socialinio draudimo įmokų.
Pavyzdys. Jei į „Sodrą“ grįžta 2 600 eurų, ši suma padalijama iš 2 419,43 euro – žmogus papildomai įgyja 1,07 pensijų apskaitos vieneto.
Kasmet žmogaus senatvės pensija yra indeksuojama – didinama, todėl keičiasi ir vieneto vertė tais metais jau skaičiuojant pensijos dydį. Kuo daugiau apskaitos vienetų žmogus turi sukaupęs, tuo didesnė bus jo individualioji pensijos dalis.
Kaip papildomi apskaitos vienetai paveiks pensijos dydį
Jei žmogus jau gauna pensiją, papildomi pensijų apskaitos vienetai bus įvertinti perskaičiuojant pensiją už tuos kalendorinius metus, kuriais jie įgyti.
Pavyzdžiui, jei valstybės ir „Sodros“ įmokos bus pervestos „Sodrai“ 2026 metais, pensija bus perskaičiuota nuo 2027 metų. Jei įmokos sugrįš 2027 metais, pensija bus perskaičiuota nuo 2028 metų.
Jei žmogus į pensiją išeina tais pačiais metais, kai nutraukė kaupimą antroje pakopoje, papildomi apskaitos vienetai į pensiją bus įskaičiuoti tuo atveju, jei prašymas nutraukti kaupimą pensijų kaupimo bendrovei pateiktas iki to mėnesio, nuo kurio skiriama pensija, pirmos dienos. Jei prašymas pateikiamas vėliau, šie apskaitos vienetai bus įtraukti perskaičiuojant pensiją nuo kitų metų sausio 1 d.
Pavyzdžiui, žmogus sulauks pensinio amžiaus 2026 m. liepą. Jei prašymas nutraukti kaupimą pensijų kaupimo bendrovei bus pateiktas iki 2026 m. birželio 30 d., papildomi apskaitos vienetai bus įvertinti skiriant pensiją. Jei prašymas bus pateiktas nuo 2026 m. liepos 1 d. iki 2026 m. gruodžio 31 d., papildomi apskaitos vienetai bus įvertinti perskaičiuojant pensiją 2027 metais.
„Sodra“ informuoja gyventojus asmeninėmis žinutėmis
„Sodra“ asmeninėmis žinutėmis jau informuoja visus, kurie yra pasitraukę iš pensijų kaupimo antrąjį šių metų ketvirtį. Pranešime nurodyta, kad pensijų kaupimo bendrovė pervedė valstybės ir „Sodros“ įmokas, ir paaiškinta, kaip išsamesnę informaciją rasti paskyroje. Žinutės siunčiamos į asmenines „Sodros“ paskyras ir el. paštu tiems, kurie yra užsisakę proaktyvaus informavimo paslaugą.
Atkreipkite dėmesį: saugokite savo duomenis
„Sodra“ niekada nesiunčia pranešimų, kuriuose prašoma pervesti pinigus, patvirtinti banko operacijas, pateikti banko kortelės ar el. parašo duomenis arba skubiai priimti finansinius sprendimus. Jeigu gaunate tokį ar panašų apgaulingą pranešimą „Sodros“ vardu – nieko nespauskite, o apie tai informuokite „Sodrą“.
Primename, kad visas el. paštu iš „Sodros“ gaunamas žinutes gyventojai ras ir savo paskyrose, todėl kilus abejonių, galima jas pasitikrinti ir palyginti.
Jeigu turite klausimų dėl įgytų apskaitos vienetų ar jų skaičiavimo, kviečiame kreiptis į „Sodros“ informacijos centrą telefonu +370 5 250 0883.