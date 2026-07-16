VMI paaiškino, ką reiškia nerimą sukėlę laiškai: „Nereikėtų numoti ranka“

Kas sulaukė laiškų?
Atrankos ir paramos auditui departamento vadovas Valdas Buginskis portalą Lrytas informavo, kad laiškų preliminariai sulaukė apie 2,8 tūkst. statybų ir nekilnojamojo turto (NT) operacijų sektorių mokesčių mokėtojų.
Kaip pažymėjo inspekcija, šie laiškai nėra pranešimas apie nustatytus pažeidimus – tai prevencinė priemonė.
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„Minimi laiškai, tai prevenciniai laiškai, siunčiami statybų ir NT operacijų sektorių mokesčių mokėtojams, kurių deklaruoti veiklos rodikliai, remiantis VMI atlikta rizikos analize, išsiskiria iš analogišką veiklą vykdančių įmonių.
VMI nuolat analizuoja mokesčių mokėtojų deklaruojamus duomenis ir, nustačiusi iš kitų to paties sektoriaus įmonių išsiskiriančius rodiklius, pirmiausia kviečia pačią įmonę įsivertinti, ar visos pajamos įtrauktos į apskaitą ir deklaruotos, o mokesčiai apskaičiuoti bei sumokėti teisingai“, – rašoma atsiųstame komentare.
Aiškėja, kad viena laiškų grupė siunčiama įmonėms, kurios 2023–2025 m. metinėse pelno mokesčio deklaracijose trejus metus iš eilės deklaravo veiklos nuostolius, todėl nedeklaravo apmokestinamojo pelno ir mokėtino pelno mokesčio.
Kita laiškų grupė siunčiama įmonėms, kurių 2023–2025 m. pridėtinės vertės mokesčio (PVM) deklaracijų (FR0600) duomenimis apskaičiuotas pardavimų ir pirkimų santykis yra mažesnis nei analogišką veiklą vykdančių statybų arba NT operacijų sektoriaus įmonių rodiklis.
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„Šis santykis apskaičiuojamas bendrą deklaruotų pardavimų vertę padalijus iš bendros deklaruotų pirkimų vertės. Gautas įmonės rodiklis lyginamas su tos pačios ekonominės veiklos sektoriaus trejų metų rodikliu.
Jei jis yra reikšmingai mažesnis, tai savaime nereiškia, kad nustatyti pažeidimai, tačiau gali rodyti padidėjusią mokestinę riziką, todėl VMI kviečia įmonę dar kartą įsivertinti, ar visos pajamos ir sąnaudos tinkamai apskaitytos bei deklaruotos“, – paaiškino V. Buginskis.
Pasakė, kokių veiksmų reikėtų imtis
VMI pastebi, kad dalis mokesčių mokėtojų, gavę tokį priminimą, patys pamato ir ištaiso deklaracijose padarytas klaidas. Inspekcija visada skatina tai padaryti savarankiškai, nes tokiu būdu galima sumažinti mokestinę riziką ir išvengti kontrolės veiksmų, jei paaiškėtų, kad deklaracijose buvo netikslumų.
„Pirmiausia į laišką nereikėtų numoti ranka. Tai nėra sankcija ar kaltinimas, tačiau signalas, kad pagal VMI atliekamą rizikos analizę įmonės deklaruoti rodikliai išsiskiria ir juos verta dar kartą įsivertinti.
Rekomenduojame peržiūrėti apskaitą ir deklaracijas, įsitikinti, kad visos pajamos, sąnaudos ir mokesčiai apskaityti bei deklaruoti teisingai. Nustačius neatitikimų, reikėtų patikslinti anksčiau pateiktas PVM ir (ar) pelno mokesčio deklaracijas. Jei deklaracijose pateikti duomenys yra teisingi, jokių papildomų veiksmų atlikti nereikia“, – taip pat sakė V. Buginskis.
Kaip anksčiau skelbta portale Lrytas, VMI išsiųstuose laiškuose įmonės ir gyventojai buvo raginami pasitikrinti, ar teisingai deklaravo pajamas. Vis tik Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacija (LBAA) atkreipė dėmesį, kad tam tikrais atvejais laiškai sukėlė nereikalingą paniką, nes tarp jų adresatų atsirado ir tokių, kuriems šis klausimas – visai neaktualus.
Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI)Laiškasdeklaracija
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