Vienos klaidos darbdaviai neatleidžia: po jos antro kvietimo galite nebesulaukti

Laikiną darbą vis dažniau renkasi žmonės, kurie nori greitai įgyti pirmos patirties, papildomai užsidirbti ar išbandyti kitą sritį. Europoje tokia darbo forma ypač paplitusi tarp jaunų darbuotojų, todėl vis dažniau tampa natūralia profesinio kelio pradžia. Dėl to pirmą galimybę laikinų darbų rinkoje gali gauti labai skirtingi žmonės. Vis dėlto po kelių pamainų darbdaviams svarbiausia tampa ne tai, kodėl žmogus atėjo, o kaip jis pasirodė dirbdamas.
Pasak „Workis“ produkto vadovės Agnės Petrėnaitės, pirmasis kvietimas į pamainą dar neparodo, ar darbuotojas taps žmogumi, kurį darbdavys norės kviesti ir vėliau.
„Pirmoji pamaina dažnai tampa abipusiu pasitikrinimu. Darbuotojas įsivertina, ar jam tinka darbo tempas, užduotys ir komanda, o darbdavys pamato, kaip žmogus įsitraukia į naują darbo aplinką.
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Vis dažniau įmonės ieško ne tik darbuotojo vienai pamainai, bet ir žmonių, su kuriais galėtų bendradarbiauti ilgiau“, – sako A. Petrėnaitė.
Ekspertės teigimu, vertinant laikinai dirbančius žmones, ankstesnė patirtis nėra vienintelis kriterijus. Darbdaviams svarbu, ar žmogus laikosi susitarimų, ar atsakingai žiūri į darbą ir ar ankstesnėse pamainose pateisino lūkesčius. Todėl darbuotojas, dar neturintis ilgos profesinės istorijos, po kelių sėkmingų pamainų gali tapti patikimesniu pasirinkimu nei kandidatas, kurio CV stipresnis, bet realiame darbe nepavyko parodyti tokio pat atsakingumo.
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„Trumpalaikių darbų platformos keičia įprastus darbuotojo vertinimo principus. Jei anksčiau pagrindinis klausimas buvo, ką žmogus yra dirbęs, šiandien vis dažniau svarbu, kaip jis dirbo. Tai ypač aktualu jaunesniems žmonėms ar keičiantiems darbo kryptį. Tokiu atveju reputacija tampa galimybe konkuruoti ne vien pagal CV, bet ir pagal realiai parodytą darbo kokybę“, – aiškina A. Petrėnaitė.
Kodėl darbdaviams taip svarbus patikimumas, geriausiai matyti pamainomis organizuojamuose darbuose, kai žmogus kviečiamas konkrečiai dienai, vietai ir užduočiai. „Sandėlyje darbuotojo neatvykimas gali sulėtinti užsakymų surinkimą, prekybos vietoje padidinti krūvį kolegoms, gamyboje sutrikdyti pamainos ritmą, o renginyje apsunkinti pasiruošimą, kai kito žmogaus ieškoti jau beveik nebėra kada. Todėl vėlavimas, neatvykimas be perspėjimo ar paskutinės minutės atsisakymas tampa signalu, kad ateityje tokiu žmogumi gali būti sunku pasikliauti“, – teigia pašnekovė.
Darbdaviai vertina ir tai, kaip žmogus bendrauja pamainos metu. A. Petrėnaitės teigimu, trumpalaikiuose darbuose bendravimas kartais nuvertinamas, nors praktikoje gali būti ne mažiau svarbus nei patys darbo įgūdžiai. Net per vieną pamainą matosi, ar darbuotojas aiškinasi užduotis, priima pastabas, reaguoja į informaciją ir geba dirbti su kolegomis.
Ką daryti, kad pakviestų dar kartą
Pasak A. Petrėnaitės, dirbant laikinus darbus darbdaviai nuomonę apie žmogų susidaro greitai. Įprastame darbe darbuotojas vertinamas ilgesnį laiką, o pamainomis organizuojamame darbe pirmos išvados gali atsirasti jau po vienos ar kelių pamainų. Todėl kiekviena pamaina yra ne tik galimybė užsidirbti, bet ir proga kurti patikimo darbuotojo reputaciją.
A. Petrėnaitė išskiria kelis dalykus, kurie dažniausiai lemia, ar darbuotojas bus kviečiamas dar kartą. Pirmiausia svarbu laikytis susitarimų. Jei žmogus sutinka dirbti konkrečią dieną, darbdavys pagal tai planuoja komandą, paskirsto užduotis ir tikisi, kad pamaina vyks sklandžiai. Todėl svarbu atvykti sutartu laiku, o pasikeitus planams apie tai pranešti kuo greičiau. Kuo anksčiau darbdavys žino, kad žmogus vėluos, susirgo ar nebegali atvykti, tuo daugiau galimybių lieka rasti pakeitimą ir nesutrikdyti pamainos darbo.
Kita rekomendacija – nebijoti klausti ir aiškintis užduočių. Trumpalaikiuose darbuose darbdaviai vertina žmones, kurie greitai reaguoja į informaciją, priima pastabas ir pasitikslina, jei kažkas neaišku. Tai padeda išvengti klaidų ir rodo atsakingą požiūrį į darbą.
Dar vienas svarbus patarimas – greitai prisitaikyti. Trumpalaikiuose darbuose darbdaviai pastebi žmones, kurie greitai perpranta darbo eigą, prisitaiko prie tempo ir prireikus gali imtis skirtingų užduočių.