„Facebook“ sukurta netikra ministro E. Grikšo paskyra: sukčiai siūlo jungtis prie akcijų klubo

Iš netikros ministro paskyros gyventojams siunčiamos žinutės, kuriose siūloma prisijungti prie tariamo „WhatsApp“ akcijų klubo.
Žinutėse žadama nemokamai dalintis investavimo patarimais, analizuoti tokių bendrovių kaip „Microsoft“, „NVIDIA“, „Tesla“, „Apple“ ir kitų akcijas.
Ministerija pabrėžia, kad nei ministras Edvinas Grikšas, nei Ekonomikos ir inovacijų ministerija nevykdo jokios investavimo veiklos, nekviečia gyventojų jungtis prie investavimo grupių.
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Gyventojai raginami neatsakyti į tokias žinutes, nespausti jose pateikiamų nuorodų, neteikti savo asmens ar finansinių duomenų ir apie netikrą paskyrą pranešti „Facebook“ administracijai.
Ministerija taip pat primena informaciją apie ministrą E. Grikšą sekti tik oficialiuose Ekonomikos ir inovacijų ministerijos komunikacijos kanaluose „Facebook“, „Instagram“ ir „Linkedin“ bei asmeninėse ministro paskyrose: „Facebook“, „Instagram“ ir „Linkedin“.
Edvinas GrikšasEkonomikos ir inovacijų ministerija (EIMIN)sukčiavimas
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