„Tu esi mūsų šeimos angelas sargas“: komplimentas, kuris įtikino, kad finansų konsultanto darbas labai ypatingas

Būtent todėl „Allianz Lietuva“ vyresniosios finansų konsultantės Jolitos Luščinskienės darbas jau seniai nebėra vien dokumentų pildymas, gyvybės draudimo, pensijų kaupimo ar investavimo planų sudarymas. Dažnai jis primena ir psichologo, ir patikimo patarėjo, ir žmogaus, kuris sudėtingose situacijose padeda neprarasti ramybės, vaidmenį.
„Per savo darbo patirtį iš klientų buvau sulaukusi tikrai nemažai komplimentų, bet vienas labai palietė, sujaudino: – „Jolita, jūs esate mūsų šeimos angelas sargas“. Tą akimirką supratau, kad klientas manyje mato ne tik siūlomą paslaugą, bet jaučia ir mano rūpestį“, – šypsosi trejus metus vyr. finansų konsultante dirbanti J. Luščinskienė.
Nuo vadovaujančių pareigų iki darbo, kuriame svarbiausia – žmogus
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Į finansų konsultavimo pasaulį Jolita atėjo ne iškart po studijų. Kaip sako pašnekovė, daug metų ji dirbo vadovaujamą darbą lengvosios pramonės sektoriuje, tačiau gyvenime atėjo etapas, kai teko ieškoti naujų galimybių.
„Perspektyvos ankstesniame darbe mažėjo, todėl pradėjau svarstyti, ką galėčiau veikti toliau. Kadangi esu baigusi finansus ir pati jau kurį laiką naudojausi finansų konsultantų paslaugomis, ši sritis man atrodė artima ir labai patraukli“, – atvirauja Jolita. Pasak jos, lemtingu apsisprendimu tapo susitikimas su dabartine komandos vadove. Ir nors sprendimas buvo priimtas spontaniškai, tačiau, kaip šiandien sako pati pašnekovė, jis buvo vienas teisingiausių jos pasirinkimų profesiniame kelyje. – „Visą gyvenimą dirbau su žmonėmis, todėl džiugino mintis, kad dirbdama finansų konsultante galėsiu sujungti turimas finansines žinias ir „nepamesiu“ gyvo bendravimo su savo klientais“.
Finansų konsultantas turi būti ir puikus analitikas, ir geras psichologas
Paklausta apie tai, kokių charakterio savybių reikia turėti šioje profesijoje, Jolita nė akimirkos nesudvejoja: – „Visų pirma, reikia žmogiškumo ir empatijos, visų antra – profesionalumo ir gebėjimo analizuoti“, – įsitikinusi finansų konsultantė.
Pasak jos, klientas dažnai turi ne tik daug finansinių klausimų, bet neretai ateina pavargęs, nusivylęs ar tiesiog nežinantis, ko nori, ko reikia ir nuo ko pradėti. Jis pasakoja apie savo pajamas, šeimą, ateities planus ir, kad būtų galima jam padėti, jis turi atsiverti ir visiškai pasitikėti savo finansų konsultantu. Todėl pirmiausia – kuriamas ryšys, analizuojami poreikiai, suteikiama visa reikiama informacija. Ir tik jau vėliau priimami palankiausi sprendimai.
Klientų istorijos, kurios primena, kodėl verta planuoti ateitį
Per kelerius darbo metus finansų konsultavimo srityje, Jolita ne kartą įsitikino, kad finansiniai sprendimai tikrąją savo vertę atskleidžia ne tada, kai viskas klostosi sklandžiai, o tuomet, kai gyvenimas pateikia netikėtų išbandymų. Jos darbo praktikoje netrūksta istorijų, kai laiku priimtas sprendimas tapo svarbia atrama ne tik pačiam klientui, bet ir visai jo šeimai. Vienas tokių atvejų – individualią veiklą vykdęs vyras, kuris po operacijos kurį laiką negalėjo dirbti ir neteko pagrindinio pajamų šaltinio. – „Vėliau jis man sakė: gerai, kad tada paklausiau jūsų patarimo. Negalėjau dirbti, o išmokos padėjo išlaikyti finansinį stabilumą“, – prisimena pašnekovė pridurdama, kad tai – tik viena iš daugelio istorijų. Rimtos traumos, netikėtai užklupusios ligos ar ilgalaikis nedarbingumas dažnai tampa akimirkomis, kai žmonės iš naujo įvertina finansinio saugumo svarbą.
Jolita pastebi, kad kol nelaimė nepaliečia asmeniškai, daugeliui atrodo, kad blogi scenarijai neegzistuoja. – „Tokiose situacijose žmonės labai aiškiai supranta, kam reikalinga finansinė apsauga. Kai kasdienybė klostosi sklandžiai, atrodo, kad ji tokia ir bus visada, tačiau gyvenimas kartais pateikia netikėtumų“, – sako ji. Būtent todėl, anot finansų konsultantės, svarbiausia ne pats sutarties faktas, o aiškus supratimas, kokią realią pagalbą ir finansinį užnugarį ji gali suteikti tada, kai to labiausiai reikia.
Vargu ar šiuolaikinės technologijos pakeis tikrą žmogišką ryšį
Nors dirbtinis intelektas šiandien gali per kelias sekundes surasti informaciją, palyginti finansinius produktus ar pateikti atsakymus į konkrečius klausimus, finansų konsultantė J. Luščinskienė įsitikinusi, kad technologijos dar ilgai nepakeis svarbiausio konsultavimo elemento – gyvo pokalbio su klientu. Pasak jos, tikrasis konsultanto darbas prasideda ten, kur baigiasi algoritmų galimybės. Juk žmogus ne visada ateina su aiškiai suformuluotu klausimu ar konkrečiu poreikiu – dažnai jis būna pasimetęs, nežino, nuo ko pradėti, o kartais net nesupranta, kokių atsakymų ieško.
„Turi išgirsti žmogaus istoriją, suprasti jo situaciją, padėti susidėlioti prioritetus ir kartu atrasti sprendimus, kurie tinka būtent jam“, – sako J. Luščinskienė. Anot jos, finansiniai sprendimai retai apsiriboja vien skaičiais ar sutartimis. Dažniausiai jie susiję su jautriausiomis gyvenimo temomis – šeima, sveikata, ateities planais ir saugumo jausmu. Būtent todėl, konsultantės įsitikinimu, jokia technologija negali pakeisti profesionalaus situacijos matymo, empatijos, palaikymo ir nuoširdaus pokalbio. – „Dirbtinis intelektas gali pateikti atsakymą, tačiau jis neapkabins, nepaguos ir nepadės žmogui pasijusti išgirstam, o kartais būtent to labiausiai ir reikia klientui, kad išgirstume, išklausytume, nuoširdžiai patartume““.
Finansų konsultanto profesija – saugumas ir ramybė
Ir nors finansų konsultanto darbas dažnai vertinamas pagal sudarytas sutartis, investicijų rezultatus ar kitus apčiuopiamus skaičius, J. Luščinskienė tikrąją savo profesijos vertę matuoja visai kitaip. Didžiausiu įvertinimu jai tampa ne formalūs rodikliai, o klientų pasitikėjimas, užaugantis į ilgalaikį ryšį.
„Mano profesija nėra vien apie pinigus ar finansinius sprendimus. Ji yra apie saugumo jausmą, ramybę ir pasitikėjimą, kad svarbiausiais gyvenimo momentais šalia bus žmogus, galintis padėti susigaudyti sudėtingose situacijose ir priimti geriausius sprendimus. Galbūt būtent todėl finansų konsultanto darbas prasideda nuo skaičių, tačiau jo tikroji vertė atsiskleidžia žmonių gyvenimuose“, – įsitikinusi pašnekovė.