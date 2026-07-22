Neseniai įsigaliojo svarbūs pokyčiai dėl šių išmokų: gausite daugiau ar mažiau?

Kas keičiasi?
Didėja minimali nedarbo išmoka: nuo liepos minimali nedarbo išmoka siekia 370 eurų per mėnesį.
Tai reiškia, kad mažesnes pajamas gavę darbuotojai bus geriau apsaugoti nei iki šiol.
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Didėja maksimali nedarbo išmoka: nuo liepos ji siekia 1 618,51 euro per mėnesį.
Todėl didesnes pajamas gavę darbuotojai pirmuosius nedarbo mėnesius gali gauti didesnę išmoką nei pagal ankstesnę tvarką.
Daugiau reikšmės turės jūsų buvęs atlyginimas.
Nuo liepos išmokos apskaičiavimas tapo labiau susietas su jūsų draudžiamosiomis pajamomis.
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Kintamoji dalis nuo šiol skaičiuojama taip:
1–3 mėn. – 45 proc.;
4–6 mėn. – 35 proc.;
7–9 mėn. – 25 proc.
Kuo didesnis buvo oficialus darbo užmokestis, tuo didesnė gali būti ir nedarbo išmoka.
Taigi, jei jūsų vidutinis darbo užmokestis buvo 1 500 eurų, nedarbo išmoka galėtų siekti:
1–3 mėn. apie 848 eurus;
4–6 mėn. apie 698 eurus;
7–9 mėn. apie 548 eurus.
Konkretų dydį kiekvienu atveju apskaičiuoja „Sodra“.
Svarbu žinoti, kad nedarbo išmoka susideda iš dviejų dalių: pastoviosios dalies – nuo 2026 m. liepos ji sudaro apie 172,95 euro, ir kintamosios dalies, kuri apskaičiuojama pagal jūsų buvusias draudžiamąsias pajamas.
Pavyzdžiui, jeigu jūsų vidutinės draudžiamosios pajamos buvo 1500 eurų, tuomet:
1–3 mėnesį: 172,95 euro (pastovioji dalis)+675 eurai (45 proc. nuo 1 500 eurų)= 847,95 euro;
4–6 mėnesį: 172,95 euro+525 eurai (35 proc. nuo 1 500 eurų)= 697,95 euro;
7–9 mėnesį: 172,95 euro+ 375 eurai (25 proc. nuo 1 500 eurų)= 547,95 euro.
Kitaip tariant, kuo didesnės buvo jūsų oficialios draudžiamosios pajamos, tuo didesnė bus kintamoji išmokos dalis.
Tačiau bet kuriuo atveju nuo 2026 m. liepos bus taikomos ribos – išmoka negalės būti mažesnė nei 370 eurų ir didesnė nei 1 618,51 euro per mėnesį.
Išmoka priklausys ir tiems, kurie iš darbo išeis savo noru.
„Jeigu turite reikiamą nedarbo draudimo stažą ir užsiregistruojate Užimtumo tarnyboje, vien tai, kad darbo sutartį nutraukėte savo iniciatyva, automatiškai nereiškia, jog netenkate teisės į nedarbo išmoką“, – paaiškino teisininkė.
3 mėnesių laukimo treminas paprastai siejamas su atleidimu dėl darbuotojo kaltės pagal Darbo kodekso 58 straipsnį.
Keičiasi stažo reikalavimas
Nuo 2026 m. liepos 1 d. teisę į nedarbo išmoką turi asmuo, kuris iki bedarbio statuso įgijimo dienos turės ne mažiau kaip 12 mėnesių nedarbo draudimo stažą per paskutinius 24 mėnesius.
Iki liepos buvo taikomas ilgesnis vertinimo laikotarpis – 12 mėnesių per paskutinius 30 mėnesių.
Tai reiškia, kad nuo liepos svarbiau, ar žmogus dirbo ir buvo draustas nedarbo socialiniu draudimu būtent per paskutinius 2 metus. „Sodra“ taip pat nurodo, kad asmenims, kuriems bedarbio statusas suteiktas nuo 2026 m. liepos 1 d., reikalingas 12 mėn. stažas per paskutinius 24 mėn.
Svarbu priešpensinio amžiaus darbuotojams
Įprastai nedarbo išmoka mokama 9 mėnesius.
Tačiau priešpensinio amžiaus asmenims nuo liepos numatyta palankesnė tvarka.
Jeigu nedarbo išmokos mokėjimo termino pabaigos dieną iki senatvės pensijos amžiaus likę ne daugiau kaip 5 metai, išmokos mokėjimas gali būti pratęstas 2 mėnesiams, jei nėra paskirta išankstinė senatvės pensija.
Jeigu asmuo papildomai turi ne mažesnį kaip 20 metų pensijų socialinio draudimo stažą, mokėjimas gali būti pratęstas dar 4 mėnesiams. Tai reiškia, kad bendra nedarbo išmokos mokėjimo trukmė tokiais atvejais gali siekti iki 15 mėnesių.
Svarbu grįžtantiems iš užsienio
Grįžus į Lietuvą nedarbo išmoka nėra mokama automatiškai. Tam reikia registruotis Užimtumo tarnyboje, pateikti prašymą dėl išmokos, turėti reikiamą nedarbo draudimo stažą, prireikus pateikti U1 arba U2 dokumentus.