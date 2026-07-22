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T. Valys prakalbo apie šalies biudžetą: pagrindiniai darbai prasidės rugpjūtį

2026 m. liepos 22 d. 12:56
Ūla Klimaševska
Finansų ministras Taurimas Valys sako, kad laiko kitų metų valstybės biudžeto formavimui ministerija dar turi, o pagrindiniai darbai, pasak jo, prasidės rugpjūtį.
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„Kol kas šiandien tik pradeda viceministrė, kuri bus atsakinga už biudžeto formavimą, tik pradėjo darbus. Ačiū Dievui, kad užklausų gaunam, bet jos yra dar nuosaikios, laiko dar turim, vasara tik įpusėjus, pagrindiniai darbai prasidės jau rugpjūčio mėnesį“, – žurnalistams trečiadienį Vyriausybėje sakė T. Valys.
Vyriausybė dar kovą patvirtino planą, kaip bus rengiamas kitų metų valstybės biudžeto projektas – derybas dėl būsimo laikotarpio šalies viešųjų finansų plano pradėti planuojama vasarą.
Finansų ministerija rugsėjį taip pat turės atnaujinti 2026–2029 m. ekonominės raidos scenarijų, Vyriausybei biudžeto projektą ministerija pateiks iki spalio 15 d., jis bus teikiamas Seimui.
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