Alga užsienyje, planai Lietuvoje: kaip gauti paskolą?

Pirmas žingsnis – tikrojo biudžeto įvertinimas
Planuojant įsigyti būstą Lietuvoje lengva sutelkti dėmesį tik į jo kainą. Vis dėlto reikia įvertinti ir pradinį įnašą, turto vertinimą, draudimą, notaro paslaugas, galimą remontą bei pinigų atsargą netikėtoms išlaidoms. Jeigu perkamas butas ar namas kainuoja daugiau nei nustato nepriklausomas vertintojas, susidariusį skirtumą gali tekti padengti savo lėšomis.
Svarbu apskaičiuoti ne didžiausią teoriškai įmanomą, o patogiai mokėtiną įmoką. Gyvenant kitoje valstybėje gali kisti nuomos, kelionių, sveikatos draudimo ar šeimos išlaikymo išlaidos. Paskola neturėtų tapti priežastimi atsisakyti finansinės atsargos ar beveik visas mėnesio pajamas skirti vien įsipareigojimams.
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Pajamų dydis – tik viena vertinimo dalis
Užsienyje gaunamas atlyginimas gali būti vertinamas, jeigu darbo santykiai yra oficialūs, o pajamas galima pagrįsti dokumentais. Kauno kredito unija nurodo, kad paprastai prašoma pateikti darbo sutartį ir banko sąskaitos išrašą, kuriame matyti gaunamas darbo užmokestis. Užsienio kalba parengtiems dokumentams gali prireikti vertimo į lietuvių kalbą.
Finansuotojui rūpi ir pajamų tęstinumas. Trumpai galiojanti darbo sutartis, neseniai pakeistas darbdavys, bandomasis laikotarpis ar didelė nuo premijų priklausanti atlygio dalis gali lemti papildomus klausimus. Tai nebūtinai reiškia neigiamą atsakymą, tačiau dokumentų nagrinėjimas gali trukti ilgiau.
Valiuta taip pat turi reikšmės
Kai atlyginimas gaunamas ne eurais, atsiranda valiutos kurso rizika. Pajamų vertė eurais gali svyruoti, nors alga vietos valiuta nesikeičia. Dėl to finansuotojas gali pasirinkti atsargesnį vertinimą ir tikrinti, ar paskolos įmoka liktų pakeliama pasikeitus valiutos kursui.
Kauno kredito unija nurodo galinti vertinti pajamas, gaunamas eurais, JAV ir Kanados doleriais, svarais sterlingų, Lenkijos zlotais, taip pat Švedijos, Danijos, Islandijos ir Norvegijos kronomis, Šveicarijos frankais, Jungtinių Arabų Emyratų dirhamai. Vis dėlto tinkama valiuta savaime neužtikrina finansavimo – galutinis sprendimas priklauso nuo visos pareiškėjo finansinės padėties.
Ką parodo pasirengimas iki paraiškos?
Internete vartojama frazė paskolos dirbantiems užsienyje apima labai skirtingas situacijas: vieni žmonės nuolat gyvena svetur, kiti išvyksta sezoniniam darbui, o treti jau rengiasi grįžti į Lietuvą. Todėl visiems tinkamos paskolos sumos ar vienodo dokumentų rinkinio nėra. Kuo tiksliau pareiškėjas paaiškina savo gyvenamąją, darbo ir finansinę padėtį, tuo lengviau įvertinti realias jo galimybes.
Prieš kreipiantis verta peržiūrėti turimus vartojimo kreditus, išperkamąją nuomą, kredito kortelių limitus ir kitus periodinius mokėjimus. Svarbi ir ankstesnių įsipareigojimų vykdymo istorija. Reguliariai bei laiku mokėtos įmokos rodo finansinę drausmę, o nepadengtos skolos ar dažni vėlavimai gali sumažinti tikimybę gauti norimą sumą.
Ar viską galima sutvarkyti nuotoliniu būdu?
Pirminiams veiksmams nebūtina grįžti į Lietuvą. Kauno kredito unija leidžia internetu registruotis individualiai konsultacijai ir pateikti paraišką. Per konsultaciją galima aptarti finansavimo paskirtį, pajamas, šeimos įsipareigojimus ir konkrečiu atveju reikalingus dokumentus.
Norint naudotis kredito unijos paslaugomis, reikia tapti jos nariu ir atitikti teritorinio ryšio reikalavimus. Ryšys siejamas su Kauno miestu ir paslaugos aprašyme išvardytais aplinkiniais rajonais. Šią sąlygą verta pasitikrinti pačioje pradžioje, kad dokumentai nebūtų renkami neturint aiškaus pagrindo.
Kada dar nereikėtų mokėti avanso?
Didžiausia skuba paprastai atsiranda radus patrauklų būstą. Pardavėjas prašo avanso, o pirkėjas tikisi, kad finansavimas bus suteiktas savaime. Tačiau preliminari skaičiuoklė ar žodinis pokalbis nėra galutinis sprendimas. Paskolos suma paaiškėja tik įvertinus dokumentus, pajamas, kredito istoriją, turimus įsipareigojimus ir pasirinktą turtą.
Jeigu preliminarioji sutartis vis dėlto pasirašoma, joje reikėtų aiškiai numatyti, kas nutiks negavus reikiamo finansavimo. Tai ypač svarbu perkant būstą nuotoliniu būdu, kai dokumentų tikrinimas ir turto vertinimas gali pareikalauti daugiau laiko.
Pasiūlymą vertinkite ne pagal vieną skaičių
Gavus preliminarų pasiūlymą nereikėtų apsiriboti vien mėnesio įmoka. Mažesnė įmoka gali būti susijusi su ilgesniu grąžinimo laikotarpiu, todėl per visą sutarties laiką sumokama suma gali išaugti. Svarbu palyginti palūkanų rūšį, sutarties mokesčius, išankstinio grąžinimo tvarką ir papildomas sąlygas.
Pajamas gaunant kita valiuta verta atskirai apgalvoti, kas nutiktų jos kursui pasikeitus. Naudinga turėti rezervą, kuris leistų įmokas mokėti ir laikinai sumažėjus pajamoms. Saugiausias pasirinkimas nebūtinai yra didžiausia pasiūlyta suma – svarbiau, kad įsipareigojimas liktų pakeliamas pasikeitus darbui ar šeimos išlaidoms.
Užsienyje gaunama alga gali padėti įgyvendinti planus Lietuvoje, tačiau ji yra tik pradinis atskaitos taškas. Tvarkingi dokumentai, pagrįstas biudžetas, aiški kredito istorija ir ankstyva konsultacija leidžia išvengti skubotų sprendimų. Kuo daugiau klausimų išsprendžiama prieš pasirenkant konkretų turtą, tuo mažiau netikėtumų lieka artėjant sutarties pasirašymui.