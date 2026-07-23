Apie naujus mokesčius paklaustas M. Sinkevičius: „Neišeina iškalti kaip Šventajame Rašte“

„(Vyriausybės programoje – ELTA) nėra pasakyta, kad įvesime, nėra pasakyta, kad neįvesime (naujų mokesčių – ELTA) – greičiausiai tai gali būti traktuojama, kad gali būti tam tikras laisvumas arba galimybė spręsti, jeigu prireiks tai spręsti.
Mano paties nuostata kaip Vyriausybės vadovo yra labai aiški – mes naujų mokesčių neplanuojame, neplanuojame žiūrėdami nei į verslą, pramonę, nei į fizinius asmenis ar namų ūkius“, – žurnalistams Vyriausybėje ketvirtadienį sakė M. Sinkevičius.
Pasak jo, ekonominio augimo prognozes apsunkina nežinoma konflikto Artimuosiuose Rytuose, karo Ukrainoje baigtis.
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„Mes galime turėti neigiamos galimos geopolitinės situacijos, neigiamų galimų faktorių, kurių patys, kaip valstybė, nebūdami ekonominė sala, o įtakojami globalių rinkų, mūsų eksporto partnerių, galime pajausti, (…) daug ko negalime pajausti, suprognozuoti, (….) todėl iškalti kaip Šventajame Rašte, kad tikrai nebus (mokesčių pakeitimų – ELTA), neišeina.
Bet intencijų jokių, nei paslėptų nei kažkokių planų tikrai nėra“, – tikino premjeras.