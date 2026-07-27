Didžiausia mėnesio alga: už tiek galima nupirkti butą

Kaip rodo „Sodros“ duomenys, dvylikai bendrovės darbuotojų išmokėto atlyginimo vidurkis buvo 10,3 tūkst. eurų iki mokesčių.
Uostamiesčio įmonė priklauso tarptautinei „Heidelberg Materials“ įmonių grupei, kuri verčiasi cemento ir prekinio betono gamyba ir valdo apie 2,5 tūkst. gamyklų bei terminalų.
„Heidelberg Materials Lietuva cementas“ pardavimai praėjusiais metais siekė beveik 38 mln. eurų, ji uždirbo 2,7 mln. eurų grynojo pelno.
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Pagal birželį išmokėtų atlyginimų vidurkį bendrovė Lietuvoje buvo 55-a. Į šimtuką daugiau Klaipėdoje registruotų bendrovių nepateko.
Daugiausiai šalyje pirmą birželio mėnesį mokėjo iš JAV valdoma ir gynybos srityje veikianti Vilniaus technologijų įmonė „Palantir Technologies Lithuania“, kurios 8 darbuotojų atlyginimų vidurkis buvo 62,9 tūkst. eurų iki mokesčių. Už tokią sumą Klaipėdoje galima nupirkti ir 2 kambarių butą sename name miegamuosiuose rajonuose.
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Sostinės investicijų ir konsultavimo bendrovėje „Alwark Group“ keturiems darbuotojams išmokėta vidutiniškai po 38,2 tūkst. eurų, o daniško kapitalo Mažeikių žemės ūkio bendrovėje 6 darbuotojų algų vidurkis buvo 25,9 tūkst. eurų.
„Sodros“ skelbiami atlyginimų vidurkiai Lietuvoje skaičiuojami įvertinus visą ir ne visą kalendorinį mėnesį dirbusių žmonių draudžiamąsias pajamas.
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