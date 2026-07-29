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Amžinas galvos skausmas dėl vokelio: tiksliai pasakė, kiek įdėti, kad nesijaustumėte nepatogiai
2026 m. liepos 29 d. 21:19
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Tęsiasi vasara, o kartu su ja – ir asmeninių švenčių sezonas. Nuo vestuvių iki jubiliejų, nuo krikštynų iki įkurtuvių ir kitų progų – vasarą lietuviams švęsti įprasta.
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