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Amžinas galvos skausmas dėl vokelio: tiksliai pasakė, kiek įdėti, kad nesijaustumėte nepatogiai 

2026 m. liepos 29 d. 21:19
Lrytas Premium nariams
Tęsiasi vasara, o kartu su ja – ir asmeninių švenčių sezonas. Nuo vestuvių iki jubiliejų, nuo krikštynų iki įkurtuvių ir kitų progų – vasarą lietuviams švęsti įprasta.
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