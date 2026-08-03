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Darbo inspekcija siunčia žinią visiems darbdaviams: štai, kokia naujovė įsigaliojo

2026 m. rugpjūčio 3 d. 08:28
Elektroninių paslaugų darbdaviams sistema (EPDS) nuo šiol vadinsis „Mano VDI“, pirmadienį pranešė Valstybinė darbo inspekcija (VDI).
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Inspekcija pažymi, kad keičiamas tik sistemos pavadinimas išoriniame portale – visos jos funkcijos, teikiamos paslaugos ir prisijungimo tvarka išlieka tokia pati.
„Pavadinimą nuspręsta atnaujinti atsižvelgiant į tai, kad sistemos turinys ilgainiui tapo gerokai platesnis. Anksčiau ji buvo skirta daugiausia darbdaviams, tačiau šiuo metu elektroninėmis paslaugomis joje gali naudotis ir gyventojai“, – pranešime nurodė VDI.
Prisijungę prie „Mano VDI“, naudotojai gali pasirinkti atstovauti sau ir gauti gyventojams teikiamas paslaugas arba atstovauti darbdaviui ir naudotis jam skirtomis paslaugomis.
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Atnaujintos informacinės sistemos elektroninių paslaugų posistemės „Mano VDI“ naudojimo taisyklės įsigaliojo rugpjūčio 1-ąją. Jose nustatyta prisijungimo prie sistemos, atstovavimo teisių suteikimo, elektroninių paslaugų gavimo ir asmens duomenų tvarkymo tvarka.
Valstybinė darbo inspekcija (VDI)darbdaviai

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