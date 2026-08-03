Finansų ministerija Ukrainos pabėgėliams siūlo skirti 12 mln. eurų – pinigus skirtų socialinėms išmokoms

Kaip nurodoma nutarimo projekte, šią sumą prašoma skirti iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų.
Didžioji dalis lėšų – beveik 11,94 mln. eurų – numatoma skirti išlaidoms, patirtoms šių metų balandžio–birželio mėnesiais, kompensuoti. Jos būtų panaudotos įvairioms socialinėms išmokoms.
Dar 310 tūkst. eurų numatoma skirti išlaidoms, planuojamoms patirti nuo 2026 m. liepos 1 d. iki rugsėjo 30 d.
Kaip nurodoma projekte, šios lėšos būtų skirtos nelydimų nepilnamečių ir vaikų, likusių be tėvų globos, socialinei globai, užsieniečiams teikiamoms socialinėms paslaugoms, vienkartinėms įsikūrimo išmokoms bei vaikų ugdymo kompensacijoms.
Taip pat 2,8 tūkst. eurų numatyta skirti Priėmimo ir integracijos agentūros išlaidoms, susijusioms su iš Ukrainos perkeliamų asmenų integracija, padengti.
Lėšos būtų skiriamos savivaldybėms socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka, užtikrinant jų panaudojimo kontrolę.