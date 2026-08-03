Gyventojams išdalins dar 5 milijonus eurų: paraišką galima teikti jau šiandien

Finansavimo sąlygos nepasikeitė, bet šį kartą skelbiamas tik vienas kvietimas, skirtas tik neefektyvių biomasę naudojančių katilų keitimui finansuoti visoje Lietuvoje – bus paskirstyti 5 mln. eurų dotacijų. Iki šiol šildymo įrenginius Lietuvoje pasikeitė ir kompensacijas jau gavo iš viso daugiau kaip 18 700 gyventojų, jiems išmokėta beveik 62 mln. eurų.
„Siekiame, kad kuo daugiau gyventojų turėtų galimybę atnaujinti savo būsto šildymo įrenginius, o valstybės parama būtų paskirstoma kuo efektyviau.
Įvertinus didelį gyventojų susidomėjimą parama keičiant būtent neefektyvius biomasės katilus ir tai, jog šių katilų keitimui paramos lėšos panaudojamos greičiausiai, buvo perskirstytas suplanuotas taršių katilų keitimo kvietimų plano biudžetas ir skelbiamas papildomas kvietimas teikti paraiškas neefektyvių biomasę naudojančių katilų keitimui visoje Lietuvoje.
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Atkreipiame gyventojų dėmesį, jog svarbu atidžiai, be klaidų užpildyti paraiškas, kad galėtume jas įvertinti per trumpiausią laiką ir lėšos žmones pasiektų greičiau“, – sako LEA vadovė Agnė Bagočiutė.
Kiti kvietimai dėl iškastinį kurą naudojančių katilų keitimo ir toliau bus skelbiami įprasta tvarka – kiekvieno metų ketvirčio pirmąją darbo dieną.
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Iškastinį kurą ar biomasę naudojančių katilų keitimui kvietimai bus skelbiami 2026 m. spalio 1 d. 14:00 val., bus paskirstyta 10 mln. eurų dotacijų. Jeigu pakeistas šildymo katilas naudojo tiek biomasę, tiek ir iškastinį kurą, pareiškėjas, įvertinęs, kurią kuro rūšį naudojo dažniau, turi pats pasirinkti, pagal kurį kvietimą teikti paraišką.
Pagal ankstesnius kvietimus, skelbtus liepos 1 d. dėl 15 mln. eurų dotacijų, Lietuvos energetikos agentūra gavo 4 762 paraiškas, iš kurių pirmosios tinkamai užpildytos paraiškos apmokėtos jau kitą dieną po kvietimo – išmokėta beveik 80 000 eurų. O per mėnesį parama jau išmokėta 32 proc. visų paraiškų – daugiau nei 1 500 pareiškėjų gavo per 5 mln. eurų.
Dotacijos teikiamos jau įsirengus naujus, nenaudotus 5-osios klasės sertifikuotus biokuro katilus arba šilumos siurblius žemė-vanduo, vanduo-vanduo, oras-vanduo ir oras-oras, jeigu tokie šilumos siurbliai skirti šildyti būstą. Kompensacijos neteikiamos, jeigu nauji šildymo įrenginiai įrengiami naujuose namuose ar tokiuose, kuriuose iki šiol nebuvo jokio šildymo įrenginio (pvz. sodo nameliai).
Paraišką galima teikti užpildant elektroninę paraiškos formą. Kartu su paraiška reikia pateikti ir mokėjimo prašymą bei įrenginio įsirengimą patvirtinančius dokumentus. Patartina iš anksto pasiruošti privalomus su paraiška pateikti dokumentus.
Svarbu, kad paraiška būtų pildoma teisėto būsto savininko arba jo teisėto atstovo, kuriam įgaliojimas suteiktas iš anksto. Daugiau informacijos apie paraiškų teikimą įgaliojant kitą asmenį DUK.
Pagal Energetikos ministerijos patvirtintas projektų finansavimo sąlygas, paramą gali gauti tie gyventojai, kurie ne anksčiau kaip 2023 m. liepos 26 d. įsirengė naują šilumos gamybos įrenginį – katilą ar šilumos siurblį – vieno arba dviejų butų gyvenamajame name arba sodo name, kuris buvo šildomas vandens pagrindu veikiančia šildymo sistema.
Dėl dotacijų taip pat gali kreiptis gyventojai, kurie ne anksčiau kaip 2024 m. gruodžio 16 d. jau atnaujino šilumos gamybos įrangą, jeigu paramos kreipiasi dėl įrengto šilumos siurblio oras-oras, arba šilumos gamybos įrenginį yra pasikeitę bute, esančiame kitos paskirties pastate ar daugiabutyje, jeigu būstas buvo šildomas, naudojant koklinę krosnį ar židinį.
Kompensacijos siekia iki 50 proc. nuo pagal rinkos kainas nustatyto fiksuoto šildymo įrenginio įkainio – tai reikėtų įvertinti iš anksto, renkantis naują įrangą. Gali būti kompensuojama vidutiniškai apie 3 500 eurų išlaidų, pakeitus neefektyvų katilą į šilumos siurblį, ir apie 1500 eurų – įsirengus 5-osios klasės biokuro katilą. Dotacija apskaičiuojama taikant fiksuotus įkainius ir atsižvelgiant į šilumos įrenginio galią.
Renkantis šilumos siurblį, svarbu įvertinti jo techninius parametrus – kuo aukštesnis naudingumo koeficientas (COP) ir sezoninis naudingumo koeficientas (SCOP), tuo šilumos siurblys efektyvesnis ir geriau veikia esant žemai temperatūrai. Rekomendacijas, kaip išsirinkti tinkamą šilumos siurblį, galima rasti čia.
Iki 2029 m. numatytas iš viso daugiau nei 112,4 mln. eurų valstybės finansavimas neefektyvių šildymo įrenginių keitimui būstuose. Planuojama, kad valstybės teikiamomis dotacijomis pasinaudos apie 35 tūkst. gyventojų.
Detali informacija apie paraiškų teikimo procesą, finansavimo sąlygas, techninius projekto reikalavimus, tinkamas išlaidas bus nurodyta kvietime ir paskelbta interneto svetainėse: www.ena.lt ir www.esinvesticijos.lt.