Po Vilnių talžiusios audros – draudikų žodis: žala milžiniška, o jos mastas – auga

„Vertindami pirmuosius duomenis matome, kad ši audra stipriausiai smogė gyventojų turtui. Daugiau nei devyni iš dešimties pranešimų yra susiję su gyvenamaisiais namais, ūkiniais pastatais, kiemo statiniais ir kitu privačiu turtu.
Automobilių žalų fiksuojame gerokai mažiau, tačiau kai kurie atvejai taip pat yra reikšmingi“, − sako Mantas Norkus, „Lietuvos draudimo“ Klientų aptarnavimo centro vadovas.
Draudiko duomenimis, labiausiai nuo savaitgalio audros nukentėjo Vilniaus miestas ir rajonas. Šiose teritorijose registruojama daugiausia pranešimų dėl apgadintų gyvenamųjų namų, ūkinių pastatų, kiemo statinių, užliejimų ir vėjo sukeltų nuostolių. Gyventojai praneša apie nuplėštus stogus, lietaus vandens užlietą turtą, išvartytų medžių apgadintus statinius ir kitas žalas.
Audra nusiaubė Vilnių: vaizdai po stichijos kalba patys už save
Tarp audros padarinių vyrauja užlieti rūsiai bei kitos patalpos, nuplauti arba apgadinti sklypai, nuvirtusių medžių ir nulūžusių šakų padaryta žala, stipraus vėjo išvartyti daiktai, sugadintos tvoros ar kiti kiemo statiniai.
„Preliminariai didžiausios registruotos žalos siekia dešimtis tūkstančių eurų. Vienu atveju stiprios audros metu buvo nuplėšta dalis gyvenamojo namo stogo, jis stipriai užlietas. Kitu atveju, audra nuplėšė dalį stogo, suniokojo jo konstrukcijas, nutraukė elektros laidus, pažeidė tvorą“, − komentuoja M. Norkus.
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Fiksuota ir didelių žalų dėl smarkiai požeminėse aikštelėse užtvindytų automobilių. Tokiais atvejais žala taip pat įprastai siekia tūkstančius eurų, o automobiliai gali būti sugadinami nepataisomai.
Po tokio pobūdžio audrų, žalų skaičius dažnai auga dar kelias dienas. Dalis žmonių nuostolius pastebi ne iš karto. Pavyzdžiui, vanduo per pažeistą stogą gali pradėti sunktis vėliau, o konstrukcijų, elektros instaliacijos ar vidaus apdailos pažeidimai išryškėja tik pradėjus tvarkymo darbus. Todėl, pasak draudiko atstovo, tikėtina, kad tiek žalų skaičius, tiek rezervuota suma dar didės.
Pasak draudimo eksperto, pastarųjų metų žalų duomenys rodo aiškią kryptį: gamtos stichijų padariniai tampa brangesni, o lokalios audros gali sukelti didelius nuostolius konkrečioms vietovėms.
„Vasaros audros dažnai būna staigios ir labai koncentruotos. Jos gali trukti trumpai, tačiau per tą laiką padaryti didelės žalos namams, automobiliams ir kiemo infrastruktūrai. Šį kartą matome būtent tokį scenarijų – stiprus vėjas ir liūtis per trumpą laiką sukėlė šimtus žalų, o didžiausias smūgis teko Vilniaus miestui ir rajonui“, − sako M. Norkus.
Patyrus žalą dėl audros, pirmiausia rekomenduojama pasirūpinti savo ir artimųjų saugumu. Jei kyla pavojus dėl elektros, nestabilių konstrukcijų, nuvirtusių medžių ar ant kelio esančių stogo dalių, reikėtų kviesti avarines tarnybas.
Jei įmanoma, gyventojams rekomenduojama imtis veiksmų tolimesniems nuostoliams mažinti. Pavyzdžiui, laikinai uždengti pažeistą stogą, išnešti daiktus iš užlietų patalpų, atjungti elektros prietaisus, apsaugoti turtą nuo papildomo vandens patekimo. Taip pat svarbu užfiksuoti sugadinimus nuotraukose ir kuo greičiau kreiptis į savo draudimo bendrovę dėl žalos atlyginimo.
Registruoti įvykius „Lietuvos draudimo“ klientai gali naudodamiesi mobiliąja programėle arba savitarnos svetaine „SavasLD“.