El. pinigų įstaigai – smūgis iš centrinio banko

Kaip pranešė LB, toks sprendimas priimtas, kadangi šalies centrinis bankas yra pradėjęs „Lux International Payment System“ patikrinimą ir turi pagrindo įtarti, kad įstaiga galėjo pažeisti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją reglamentuojančių bei kitų teisės aktų reikalavimus. LB teigimu, įstaigos veikloje įžvelgiama rimtų trūkumų.
Minėtam sprendimui priimti LB gavo Regionų administracinio teismo leidimą. Tiesa, pasak banko, įstaiga dar iki jo buvo sustabdžiusi paslaugų teikimą.
Kaip skelbė ELTA, LB valdyba elektroninių pinigų įstaigos licenciją bendrovei „Lux International Payment System“ išdavė 2021 m. vasarį. LB teigimu, ši licencija suteikia teisę leisti e. pinigus ir teikti Mokėjimų įstatyme nurodytas mokėjimo paslaugas.