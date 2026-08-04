„Artimiausiu numatomu metu „Sodra“ turės perteklių, tad prezidento įstatymas Seimui pateiktas nuo pernai rugsėjo ir buvo, kad ne mažiau 20 proc. iš „Sodros“ metinio perviršio būtų skiriama papildomam pensijų indeksavimui. Prezidentas ir premjeras praėjusią savaitę turėjo labai produktyvų susitikimą, ir premjeras pasiūlė labai konstruktyvų kompromisą, kad būtų skiriama ne mažiau 15 proc. iš „Sodros“ perviršio papildomam pensijų indeksavimui. Tai, prezidento nuomone, yra labai geras kompromisas“, – antradienį „Žinių radijuje“ kalbėjo V. Augustinavičius.
Anot Prezidentūros atstovo, G. Nausėdos pateiktas įstatymo projektas jau per ilgai įstrigęs Vyriausybėje, kur laukia ministrų kabineto išvados, bet V. Augustinavičius mano, kad tai jau praeityje.
„Įstatymas jau kurį laiką yra, o Vyriausybės išvada buvo dėl nepateisinamų priežasčių įstrigusi daugiau nei 11 mėnesių Vyriausybėje, bet tai jau yra praeitis. Todėl kompromisas – 15 proc. – yra geras. Be abejo, Vyriausybė visada galės skirti ir daugiau, bet skaičius turės būti ne mažesnis 15 proc. Bus galima skirti 17 proc., 19 proc. ir daugiau, bet 15 proc. būtų tokia daugiametė taisyklė, kiek papildomai skiriama pensijų indeksavimui“, – kalbėjo prezidento patarėjas.
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„Senjorai, be abejo, labai laukia šio įstatymo, nes tai atliepia ir tas vadinamąsias senjorų pragyvenimo išlaidas, nes vėlgi išlaidos maistui ir panašiai sudaro didelę dalį senjorų vartojimo krepšelyje, ir būtina atliepti tą infliaciją, kurią jaučia ir šalies senjorai“, – tikino V. Augustinavičius.
Prezidentūra anksčiau kritikavo, kad Vyriausybė delsia pateikti išvadą šalies vadovo siūlymui pensijoms didinti skirti bent 20 proc. „Sodros“ biudžeto perviršio. Šis įstatymo projektas Seime pateikimo stadiją įveikė pernai rudenį.
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Kaip skelbė ELTA, prezidentas siūlo, kad papildomos lėšos pensijoms indeksuoti konkrečiais metais sudarytų ne mažiau negu 20 proc., tačiau ne daugiau 75 proc. planuojamo „Sodros“ biudžeto perviršio.
Kitaip sakant, būtų nustatyta žemiausia riba, kiek pinigų galima panaudoti didinti pensijoms, o dėl konkretaus lėšų dydžio spręstų Vyriausybė.
Tiesa, su prezidentų susitikęs premjeras M. Sinkevičius žurnalistams savo ruožtu sakė, jog norėtų, kad mažiausia „Sodros“ biudžeto perviršio dalis, kurią reikėtų naudoti pensijų indeksavimui, būtų 15 proc.
Buvusi premjerė, šiuo metu Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (SADM) vadovaujanti Inga Ruginienė taip pat teigė mananti, kad dalį „Sodros“ biudžeto pertekliaus būtų galima panaudoti intensyvesniam pensijų indeksavimui.
Pasak jos, tokiu būdu padidinus pensijas 2–4 proc. neturėtų nukentėti nei „Sodros“ rezervas, nei pensijų sistema.
Taip pat ji pažymėjo, kad apie „Sodros“ rezervo panaudojimą nėra kalbama, esą tai riboja griežtos taisyklės, o jame sukauptos lėšos būtų naudojamos išaušus „juodai dienai“. Ji akcentavo, kad indeksavimui bus naudojamas tik kasmetinis „Sodros“ biudžeto perteklius.
PensijosGitanas NausėdaMindaugas Sinkevičius
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