„Sodra“ išsiuntė laiškus tūkstančiams gyventojų – įspėja apie neatsiimtas išmokas

Vieną kartą pateiktas prašymas galioja neterminuotai. Vėliau susirgus, slaugant šeimos narį ar patyrus traumą, naujo prašymo teikti nebereikia – ligos išmoka skiriama automatiškai, jei žmogus atitinka nustatytas sąlygas.
Išmoką dar galima gauti ir už ankstesnį laikotarpį
Prašymas skirti ligos išmoką galioja ir atgaline tvarka. Jei žmogus sirgo, tačiau tuo metu nebuvo pateikęs prašymo, ligos išmoka gali būti išmokėta, jeigu nuo nedarbingumo pabaigos nėra praėję daugiau kaip 12 mėnesių.
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Pavyzdžiui, jei gyventojas sirgo 2025 metų lapkritį, tačiau prašymo nepateikė, jis tai gali padaryti dabar ir gauti jam priklausančią ligos išmoką.
Vis dėlto svarbu pažymėti, kad ne visi žmonės, kuriems buvo išduoti nedarbingumo pažymėjimai, turės teisę į ligos išmoką. Kai kuriais atvejais pateikus prašymą sprendimas dėl ligos išmokos skyrimo gali būti neigiamas, pavyzdžiui, jei žmogus neturi reikiamo ligos socialinio draudimo stažo ar neatitinka kitų įstatymuose nustatytų sąlygų.
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Kas gali gauti ligos išmoką?
Ligos išmoka skiriama ligos socialiniu draudimu apdraustiems žmonėms, kurie dėl laikinojo nedarbingumo praranda darbo pajamas.
Pirmąją nedarbingumo dieną reikia būti sukaupus ne mažesnį kaip 3 mėnesių ligos socialinio draudimo stažą per paskutinius 12 mėnesių arba 6 mėnesių stažą per paskutinius 24 mėnesius.
Pagrindas skirti išmoką yra gydytojo išduotas nedarbingumo pažymėjimas.
Kaip mokama ligos išmoka?
Už pirmąsias dvi laikinojo nedarbingumo dienas, sutampančias su darbuotojo darbo grafiku, moka darbdavys. Jo mokama išmoka negali būti mažesnė kaip 62,06 proc. darbuotojo vidutinio darbo užmokesčio.
Nuo trečiosios nedarbingumo dienos ligos išmoką moka „Sodra“. Ji sudaro 62,06 proc. kompensuojamojo uždarbio.
Slaugant šeimos narį ligos išmoką nuo pirmosios dienos moka „Sodra“, o jos dydis siekia 65,94 proc. kompensuojamojo uždarbio.
Jeigu žmogus tapo laikinai nedarbingu dėl nelaimingo atsitikimo darbe, pakeliui į darbą, iš darbo ar profesinės ligos, pripažintų draudžiamuoju įvykiu, nuo pirmos laikino nedarbingumo dienos ligos išmoką moka „Sodra“ nepriklausomai nuo įgyto darbo stažo.
Kaip pateikti prašymą?
Prašymą ligos išmokai skirti galima pateikti prisijungus prie asmeninės „Sodros“ paskyros https://www.gyventojai.sodra.lt ir pasirinkus prašymo formą GPS1. Didžioji dalis asmens duomenų jame užpildyti automatiškai, tereikia nurodyti sąskaitos numerį, į kurią pageidaujate gauti ligos išmoką.
Jei asmeninės sąskaitos numeris ateityje pasikeis, reikės patikslinti prašymą ir išsaugoti pakeitimus. Jokiais kitais atvejais naujo prašymo teikti nereikia – jis galioja neterminuotai.
Asmeninėje paskyroje taip pat galima stebėti, ar jau priimtas sprendimas dėl ligos išmokos skyrimo. Nurodžius elektroninio pašto adresą, informacija apie sprendimą bus siunčiama ir el. paštu.