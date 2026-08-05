Diskusijoje dėl pensijų didinimo – finansų ministro abejonė

„Aš kol kas dėl šių skaičių nenoriu per daug užbėgti įvykiams už akių. Kalbame su premjeru kiekvieną dieną, su Prezidentūra kas savaitę ir deriname tas pozicijas“, – trečiadienį žurnalistams sakė T. Valys.
Tiesa, finansų ministras tikina, kad galimybėms leidus „Sodros“ biudžeto perviršis tikrai galėtų būti naudojamas pensijoms sparčiau indeksuoti. Tačiau kol kas jam atrodo, kad minėta priemonė turėtų neigiamą poveikį šalies fiskalinei situacijai.
„Jei galimybės leis, mes tikrai šitą priemonę įgyvendinsime. (...) Mano lūkestis yra, kad būtų kuo mažiau nepageidautino efekto mūsų fiskalinei politikai. Jei šių priemonių įgyvendinimas galėtų būti kompensuojamas kitų rezultatų – aš gerokai drąsiau tai svarstyčiau“, – aiškino T. Valys.
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„Kol tai yra galimai neigiamą poveikį fiskalinei politikai turintis dalykas, tol susilaikome nuo kažkokių pranešimų ar pažadų“, – apibendrino Finansų ministerijos vadovas.
Kaip skelbė ELTA, prezidentas siūlo, kad papildomos lėšos pensijoms indeksuoti konkrečiais metais sudarytų ne mažiau negu 20 proc., tačiau ne daugiau 75 proc. planuojamo „Sodros“ biudžeto perviršio.
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Kitaip sakant, būtų nustatyta žemiausia riba, kiek pinigų galima panaudoti didinti pensijoms, o dėl konkretaus lėšų dydžio spręstų Vyriausybė.
Tiesa, su prezidentų susitikęs premjeras M. Sinkevičius žurnalistams sakė, jog norėtų, kad mažiausia „Sodros“ biudžeto perviršio dalis, kurią kasmet reikėtų skirti pensijų indeksavimui, būtų 15 proc.
Prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius vėliau teigė, jog G. Nausėda tai laikytų labai geru kompromisu.
Buvusi premjerė, šiuo metu Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (SADM) vadovaujanti Inga Ruginienė savo ruožtu sakė mananti, kad dalį „Sodros“ biudžeto pertekliaus būtų galima panaudoti intensyvesniam pensijų indeksavimui.
Pasak jos, tokiu būdu padidinus pensijas 2–4 proc. neturėtų nukentėti nei „Sodros“ rezervas, nei pensijų sistema.
Taip pat ji pažymėjo, kad apie „Sodros“ rezervo panaudojimą nėra kalbama, esą tai riboja griežtos taisyklės, o jame sukauptos lėšos būtų naudojamos išaušus „juodai dienai“. Ji akcentavo, kad indeksavimui bus naudojamas tik kasmetinis „Sodros“ biudžeto perteklius.
Finansų ministerija (FM)Pensijospensijų indeksavimas
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