Lietuviški produktai egzotiškose rinkose stebina: ko per karantiną išmoko mūsų eksportuotojai?

„Nors pernai dauguma tarptautinių parodų buvo atšauktos, tačiau sugebėjome kitais būdais pristatyti savo produktus potencialiems užsienio šalių klientams ir partneriams, plėtojome verslo ryšius. Esame pasiryžę ir šiemet išlaikyti ne mažesnį plėtros tempą, investuojame į sprendimus, kurie lietuvišką produkciją paverčia stipria pasaulinių prekės ženklų konkurente“, – teigia „MV Group Production“ Pardavimų plėtros skyriaus vadovas Aurimas Abromavičius.

Daugiausia eksporto nukreipiama į Europą, tačiau pastaruoju metu pasiekta pastebimų proveržių ir kitose, tolimų bei egzotinių šalių rinkose.

Vertina ilgalaikę perspektyvą ir potencialą

Lietuvoje „Stumbro“, „Alitos“, „Anykščių vyno“ ir „Gubernijos“ gamyklas valdančios „MV GROUP Production“ eksporto žemėlapyje yra daugiau kaip 45 skirtingos šalys.

Anot A.Abromavičiaus, eksporto kryptis už Europos ribų labiausiai lemia konkrečios rinkos potencialas.

„Itin didelį dėmesį skiriame kiekvienos rinkos raidos perspektyvoms ilguoju laikotarpiu. Suprantame, kad besivystančiose šalyse gyventojų pajamos ir perkamoji galia yra žemesnė negu brandžiose rinkose, tačiau būtent sparčiai augančiose ekonomikose galime lanksčiau pristatyti savo prekės ženklus, atkakliau konkuruoti ir atrasti netikėtų sprendimų. Savo patirtį pritaikome ir adaptuojame skirtinguose žemynuose, įrodydami, kad lietuviškas verslas ir produkcija yra pasaulinio lygio“, – dalijasi vadovas.

Pandemija nenuslopino tarptautinių gamintojų dėmesio Kinijai. „Morgan Stanley“ analitikų vertinimu, vidutinės vienam gyventojui tenkančios vartojimo išlaidos 2030 metais Kinijoje bus dvigubai didesnės, o iš viso vartojimo apimtys gali pasiekti 12,7 trilijono JAV dolerių.

Privatus vartojimas per metus šioje šalyje paauga 7,9 procento, o toks tempas yra vienas sparčiausių pasaulyje. Todėl jau ne vienerius metus su šia rinka dirbanti „MV GROUP Production“ stebi ir vertina Kinijos regionų atsigavimą bei augimą, plečia partnerių tinklą ir tyrinėja vartotojų pasirinkimus.

„Kinams patinka mūsų gaminių istorija ir prekės ženklai, kurie, šios rinkos vartotojų požiūriu, asocijuojasi su kitoniškumu, išskirtinėmis receptūromis, ingredientais. O tai, kad produkcija atkeliauja iš mažos ir menkai pažįstamos šalies, prideda dar daugiau unikalumo. Nors lietuviški gėrimai Kinijoje vertinami kaip nišiniai, tačiau būtent tai padeda patraukti vartotojų dėmesį. Šią patirtį pritaikome ir pristatydami „Anykščių vyno“ ir „Gubernijos“ produktus“, – sako A.Abromavičius ir pastebi, kad nauji kontaktai Azijoje atsiranda net praėjus 2–3 metams nuo dalyvavimo ir susitikimų ten vykusiose parodose.

Jis svarsto, kokios įtakos ateities kontaktams gali turėti šis pandemijos laikotarpis be parodų, bet iškart priduria, kad verslo partnerystės dabar sėkmingai mezgamos net per socialinius tinklus, o susitarimai pasiekiami ir be gyvų susitikimų, kas anksčiau atrodė neįmanoma, ypač kalbant apie tokias rinkas, kur asmeniniai kontaktai ir ryšiai padėdavo pasirašyti tvarius ilgalaikius sandorius (Rusijoje, Ukrainoje, Armėnijoje ar kitose Rytų šalyse).

Taigi, pandeminė situacija įnešė pokyčių ir į eksporto procesus, ir į kultūrą, kur iš dalies sumažėjo žmogiškųjų santykių įtaka susitarimams.

Lietuviški prekės ženklai – nuo JAV iki Burundžio

Lietuvos gamintojams itin malonu sulaukti atsiliepimų iš įvairių keliautojų, kurie lankydamiesi egzotiškose šalyse pastebi lietuvišką produkciją.

Pavyzdžiui, gėrimais iš Lietuvos prekiaujama net keliuose Vietnamo prekybos tinkluose. Pamatyti lietuvišką prekės ženklą šioje Azijos šalyje daug kam būna netikėta.

„Neseniai Afrikos valstybėje Burundyje viešintys lietuviai mums atsiuntė nuostabos pilnų žinučių, kai parduotuvės lentynoje pamatė visą eilę pažįstamų produktų. Jie tikrai nesitikėjo pamatyti lietuviškų produktų šioje šalyje ir beveik kas antroje parduotuvėje. Beje, kaip ir kitoje Afrikos valstybėje Nigerijoje, kur, pasirodo, žiūrėdami futbolą baruose vyrai geria putojantį vyną, atkeliavusį iš Alytaus“, – pasakoja pašnekovas. Nigerijoje auga ir kitose Lietuvos gamyklose sukurtų gėrimų paklausa.

Kauno „Stumbro“ gamyklos produkciją galima vadinti vienu pagrindinių visos grupės eksporto variklių. Ryškus pasiekimas yra tai, kad šios gamyklos produkcija įsitvirtino kaimyninės Lenkijos rinkoje, pardavimai gan sparčiai auga Latvijoje ir Estijoje. Tokie rezultatai lietuviškam prekės ženklui suteikia vis daugiau pasitikėjimo ir stiprina ambicijas galynėtis su konkurentais kitose rinkose.

Bendrovė planuoja, kad eksporto plėtrai dar daugiau jėgos suteiks „Gubernija“. Didelės investicijos į gamybos technologijų, įrangos atnaujinimą ir produktus atveria naujų galimybių – Šiauliuose veikiančios daryklos produkcija pernai rudenį pradėta prekiauti viename didžiausių JAV mažmeninės prekybos tinklų „Publix“.

Anksčiau „Gubernijos“ gaminiais buvo prekiaujama vien etninėse JAV parduotuvėse, tad darbas su „Publix“ yra žingsnis į kur kas didesnių galimybių erdvę.

„Pastaraisiais metais mūsų ir distribucijos partnerių įdirbis Europoje ima duoti ryškių rezultatų – Jungtinės Karalystės, Vokietijos, Skandinavijos šalių rinkose pardavimai auga po 20–30 procentų. Tai leidžia kompensuoti praradimus, kurių dėl pandemijos pasitaiko kitose rinkose. Estijoje ir Latvijoje mūsų prekės ženklų pozicijos taip pat stiprėja, pagreitį įgyjame Armėnijos, Azerbaidžano, Ukrainos, Rusijos rinkose, kur atsiranda galimybių tiesiogiai dirbti su vietiniais prekybos tinklais, – dėsto A.Abromavičius.

Anot pardavimų plėtros vadovo, vis didesnė patirtis ir verslo kompetencijos labai praverčia mezgant ryšius ir įžengiant į naujas teritorijas, pavyzdžiui, Vietnamą, Keniją, taip pat atnaujinant santykius su Japonijos rinka. „MV GROUP Production“ nuolat investuoja į ryšius su naujomis, partnerių sąrašuose dar nesančiomis, valstybėmis.

