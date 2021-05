Didžiojo dvidešimtuko šalių užsienio prekyba šiemet – rekordinė

Prekių eksportas iš G20 šalių sausio–kovo mėnesiais, palyginti su ankstesniais trimis mėnesiais, padidėjo 8 proc. ir siekė 4,023 trln. JAV dolerių. Importas išaugo 8,1 proc. iki 3,974 trln. JAV dolerių.

Patikslintais duomenimis, 2020 metų ketvirtąjį ketvirtį eksportas augo 7,5 proc., importas – 7,2 procentais.

Pirmąjį šių metų ketvirtį visos G20 šalys, išskyrus Jungtinę Karalystę, fiksavo prekybos augimą. JAV dolerio susilpnėjimas ir žaliavų kainų kilimas turėjo įtakos atsigaunančiai tarptautinei prekybai, lyginant su žemiausiais rodikliais, užfiksuotais COVID-19 pandemijos piko metu, sakoma pranešime.

Žemės ūkio produktų, įskaitant grūdus ir augalinius aliejus, kainos pirmąjį ketvirtį pakilo daugiau nei 10 proc., tuo tarpu metalų kainos pasiekė paskutinį kartą 2011 metais fiksuotą lygį.

Didžiausi šių prekių tiekėjai tarp G20 šalių registravo didelį prieaugį: Argentina padidino eksportą 33,3 proc., Australija – 17,5 proc., Brazilija – 14,7 proc., o Pietų Afrika – 17,3 procento.

Be to, beveik 35 proc. siekęs naftos kainų padidėjimas sausio–kovo mėnesiais paskatino Kanados eksporto augimą 10,8 proc., Rusijos – 13,1 proc., Indonezijos – 12,4 procento. Kadangi energija yra vienas iš pagrindinių importo produktų daugumoje G20 šalių, dėl kainų kilimo per tą patį laikotarpį padidėjo ir importo vertė, pažymi EBPO.

Dėl pandemijos sukeltas elektronikos paklausos bumas smarkiai padidino puslaidininkių pirkimus.

Kartu su daugeliu kitų veiksnių ši aplinkybė lėmė tai, kad pasiūla nespėjo tenkinti paklausos, o dėl susidariusio deficito kainos kilo.

Nors puslaidininkių prekybos augimas iš dalies prisidėjo prie bendro JAV prekybos ūgtelėjimo (eksportas ir importas padidėjo atitinkamai 5,7 ir 5,3 proc.), mikroschemų trūkumas visų pirma paveikė automobilių gamybos tiekimo grandines.

Automobilių ir jų atsarginių dalių pasiūlos sumažėjimas turėjo įtakos eksportui iš Prancūzijos (+ 2,7 proc.) ir Meksikos (+ 0,4 proc.), kuris buvo gerokai mažesnis už G20 vidurkį.

Kinija pirmąjį ketvirtį padidino eksportą 18,9 proc. (iki 844,1 mlrd. JAV dolerių), importą – 19 proc. (iki 638,5 mlrd. JAV dolerių).

JK tapo vienintele G20 šalimi, užfiksavusia prekybos nuosmukį. Šioje šalyje eksportas sumažėjo 5,7 proc., importas – 10,5 procento.

Remiantis preliminariais duomenimis, sausio–kovo mėnesiais taip pat padidėjo G20 šalių prekyba paslaugomis: eksportas išaugo apie 4,4 proc., importas – 2,5 procento.

Vis dėlto atsigavimo tempas sulėtėjo palyginti su atitinkamai 9,7 ir 7,1 proc. 2020 metų ketvirtąjį ketvirtį.

Duomenys apie prekybą paslaugomis kol kas yra prieinami dar tik iš šiek tiek daugiau nei pusės G20 šalių.

G20 apima Argentiną, Australiją, Braziliją, Didžiąją Britaniją, Vokietiją, Indiją, Indoneziją, Italiją, Kanadą, Kiniją, Meksiką, Rusiją, Saudo Arabiją, JAV, Turkiją, Prancūziją, Pietų Afriką, Pietų Korėją, Japoniją ir Europos Sąjungą.

Sukurta 1961 metais, EBPO yra viena iš pirmaujančių ekonominių organizacijų pasaulyje, kuriai priklauso 37 labiausiai išsivysčiusios šalys.