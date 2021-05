Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ prezidento Romo Austinsko teigimu, vežėjai deda maksimalias pastangas, ieškodami trumpiausių aplinkinių maršrutų, kad būtų galima aplenkti šios šalies kelius, tik tai padaryti nėra taip paprasta.

„Tie kroviniai, kurie išvyko iki sekmadienio ar sekmadienį – jie jau pakeliui ir sudėtinga juos nukreipti kita kryptimi, nes per mažai laiko buvo pasiruošti, turi būti laikomasi poilsio reikalavimų vairuotojams, negalima skubinti jų greičiau važiuoti.

Pavyzdžiui, yra sutartinių įsipareigojimų užsakovams, kad kroviniai turi būti pristatyti iki tam tikro laiko – šio trečiadienio ar ketvirtadienio, kurie iš Lietuvos išvyko savaitgalį, o greičiausias kelias iki tikslo būna vykimas per šią šalį“, – sako R.Austinskas.

Tuo tarpu planuodami naujus krovinių pristatymus užsakovams, asociacijos prezidento teigimu, vežėjai patys jau ieško alternatyvių kelių, kurie būtų kiek galima trumpesni aplenkiant Baltarusijos kelius.

„Vežėjai supranta rizikas ir ieško alternatyvių kelių, kurie, deja, dažniausiai bus ilgesni, o tai reiškia, kad gali brangti krovinių pristatymas, gali reikėtų peržiūrėti turimas sutartis su užsakovais. Siekiame kuo greičiau rasti alternatyvas, esame Lietuvos dalis ir laikomės šalies rekomendacijų.

Nenorėtume, kad mūsų vilkikai įstrigtų, kas, beje, jau yra ne kartą nutikę. Esame pasirengę bendradarbiauti su atsakingomis šalies institucijomis ieškant bendrų sprendimų“, – „Linavos“ pranešime cituojamas R.Austinskas.

Be to, pastebima, kad nuo sekmadienio dar savaitgalį išvykusius vilkikus ir judančius per šią šalį Baltarusijos pareigūnai akylai stebi, tikrina, ypač sugriežtinta kontrolė pasienio punktuose, vykstant per šios šalies kelius.