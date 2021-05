„Daug niuansų kyla, kurie nebus aiškūs kol nepradėsime dirbti.

Pavyzdžiui, pagal nuostatas tikrinti, ar šventės dalyviai turi GP – paslaugos teikėjo pareiga. Tačiau mūsų atveju situacija kiek komplikuota – mes paslaugos teikėjai esame tik, tarkime, jauniesiems. Visi kiti – svečiai. Matyt, su dalies atsakomybės perleidimu jauniesiems kažkaip išsispręsim šią problemą, – portalui lrytas.lt kalbėjo Lietuvos kaimo turizmo asociacijos prezidentė Agnė Vaitkuvienė. – Tačiau, jei asmuo ateina be GP, pirmiausia jis pats už tai atsakingas“.

Nors neaiškių situacijų esama, kaimo turizmo asociacijos nariai naudojasi proga dirbti, nes, kol sulauktų europinio Žaliojo paso, baigtųsi sezonas, o verslininkai sėdėtų tuščiomis.

Anot A.Vaitkuvienės, vos patvirtinus GP taisykles, sukruto sodybų klientai. „Vestuvės ir kiti didieji renginiai, tokie kaip mokymai, kuriems reikalingas kontaktas, stovyklos, organizuojami mažiausiai prieš pusę metų. Praeitas sezonas buvo labai blogas: daug vestuvių buvo labai mažos, nes iš užsienio negalėjo atvykti artimieji, daug renginių apskritai buvo nukelti, todėl atsiradus GP visi iš karto atsigavo“, – portalui lrytas.lt kalbėjo A.Vaitkuvienė.

Kad įgyvendintų reikalavimus, pasak jos, verslininkams įsidiegti specialių sistemų nereikės, tačiau labai realu, kad teks svečių tikrinimui skirti papildomą žmogų.

Verslininkai nesibaido ir galimų policijos patikrų. „Policija kaimo turizmo sodybose – nuolatinė lankytoja – dažnai sulaukiame, vis primena apie save. Mes jau pripratę – ir kavos pasiūlome“, – juokėsi pašnekovė.

Kertasi nurodymai

Su kita nuotaika savaitę pradėjo ir kavinių bei barų savininkai.

„Bet koks leidimas dirbti viduje naudingas – daugiau nei pusę metų negalėjome naudotis savo patalpomis. Džiaugiamės GP, bet ministerijų nurodymai kertasi su operacijų vadovų nurodymais – norėtųsi, kad viskas būtų aiškiau. Tik mes jau ne su tokiomis nesąmonėmis esame pripratę dirbti“, – teigė Lietuvos barų ir kavinių asociacijos prezidentas Raimondas Pranka.

Kai kurie reikalavimai, kavinių ir barų verslus turinčiųjų manymu, pertekliniai: kavinei lauke ribojamas darbo laikas ir žmonių skaičius, o asmeninei šventei – ne; viduje su GP prie vieno stalo gali sėdėti 10 žmonių, o lauko kavinėje – tik 5. „Taisyklės nutyli, ar kalbama apie turinčius GP. Be to, kodėl žmonės negali lauke stovėti kad ir išlaikant metro atstumą“, – klausė R.Pranka.

Jis pasigenda įrodymų vis ištraukiamiems argumentams, esą išgėrę žmonės labiau skleidžia virusą.

„Niekur nebuvo fiksuota nė vieno tokio atvejo. Specialiai samdome apsaugą, kad kontroliuotų lankytojus, – tikino pašnekovas. – Sveikatos apsaugos ministerija tiesiog per daug bijo ir mumis nepasitiki. Tą jie yra tiesiai pasakę“.

Nesusidoros su srautais

Palangos viešbučių ir restoranų asociacijos prezidentė Ingrida Valaitienė kalbėdama „Žinių radijuje“ pripažino, kad verslui pritrūko kelių dienų ar savaičių, kad galėtų apmokyti darbuotojus, kaip patikrinti lankytojus – atsinešę šie GP ar ne.

„Gali įvykti konfliktų su GP atsisakiusiu rodyti klientu, gali užstrigti sistema. Ką tada daryti? Laikyti svečią prie durų?

Kitas klausimas – užsieniečiai. Galėsime aptarnauti pasiskiepijusius ar neigiamą testo rezultatą turinčius užsieniečius. Mes nežinome, kokius dokumentus jie mums rodys. Darbuotojai gali būti sutrikę.

Dabar matome tik teorinę pusę, o kaip viskas veiks, galėsime pasidalinti tik su tuo padirbėję“, – sakė I.Valaitienė.

Anot jos, asociacijos narių įsitikinimu, viešbučiuose viešintys svečiai galėtų būti maitinami viduje, nes kitu atveju tai pridarytų didelių problemų: testavimo punktuose svečiai turėtų pasidaryti testus ir tik su neigiamu rezultatu galėtų patekti į pusryčius, tačiau tai fiziškai neįmanoma – viso kurorto svečių aptarnauti vienas postas tiesiog nepajėgtų.

Susipažinti su GP tvarka galite čia.

Šiauliečiai – ne vieni

Dauguma verslų GP džiaugiasi, tačiau esama ir tokių, kurie nuo gegužės 24 d. pradėtame kai kuriems gyventojams dalinti išraše įžvelgia diskriminaciją, todėl principingai atsisako klientus skirstyti į turinčiuosius GP ir į tuos, kurie jo neturi.

Garsiausiai nuskambėjo verslininkų Šiauliuose, turinčių „Gustuko piceriją“, pozicija. Teigdami, kad visi klientai jiems vienodai svarbūs, šeimos verslo savininkai paskelbė atsisakantys naudotis GP.

Pranešusi, kad klientų nedalins į tuos, kurie turi GP, ir į tuos, kurie šio išrašo negavę, Šiauliuose veikianti „Gustuko picerija“ klientus gali aptarnauti tik terasoje. Picerijos savininkas Mantas Zemeckas skaičiuoja, kad taip jie atsisako 66 proc. turimų vietų, mat picerija nuomojasi apie 200 kv. m. ploto patalpas, kuriomis negali naudotis.

M.Zemeckas sakė kreipęsis ne į vieną instituciją prašydamas leisti dirbti viduje – siūlėsi žmones prie staliukų susodinti kad ir kas tris metrus, tačiau negavo nė vieno atsakymo. Tad dabar picerijos lankytojai gali sėsti prie dešimties staliukų terasoje, kai 25 viduje stovi be naudos.

Tokių verslų kaip „Gustuko picerija“ – ne vienas. Pašnekovas sako, kad suskaičiuotų apie 30.

„Šiaulių bendruomenė labai vieninga, palaikė mūsų šeimos verslą.

Per pirmąjį karantiną buvome ramūs, nes gavome nuomos kompensaciją – tai buvo labai didelė parama. Naujoji valdžia tokią pagalbą panaikino: mokame visus 100 proc. nuomos, o patalpomis nesinaudojame. Prekybą mėnesio pradžioje pradedame ne nuo nulio, o su dideliu minusu, tačiau nenorime skirstyti žmonių“, – savo įsitikinimus aiškino M.Zemeckas.

Anot jo, kai viešai pasklido picerijos pozicija dėl GP, sulaukė bent dešimt žinučių su prašymais nurodyti rekvizitus, kad žmonės galėtų pervesti finansinę paramą, tačiau šios atsisakė.

„Suprantame, kad revoliucijos nepadarysime, – kalbėjo verslininkas. – Tačiau jei galėtume dirbti ir viduje, įdarbintume dar porą žmonių. Dabar kalbama tik apie paramas ir pašalpas, o mes norim būti išdidūs ir patys užsidirbti“, – sakė pašnekovas.

Į baseiną – be paso

Nuo gegužės 24 d. baseinai, pirtys ir sporto klubai galės pasirinkti: be apribojimų atsidaryti su GP arba be jo. Pastaruoju atveju baseinuose vienu metu galės lankytis iki 50 žmonių, užtikrinant 20 kv. m. plotą žmogui. Pirčių paslaugos teikiamos ne daugiau kaip 2 žmonėms arba vienai šeimai. Sporto klubai be Galimybių paso veiks, užtikrindami 20 kv. m. plotą vienam žmogui.

Viešbutis „Vilnius Grand Resort“ pasirinko variantą GP nesinaudoti baseinuose. Kaip portalui aiškino viešbučio pardavimų ir marketingo direktorius Albertas Zinevičius, reikalauti iš į baseinus einančių lankytojų GP nėra prasmės, nes daugiausia viešbučio klientai – 25-45 m. amžiaus žmonės, o būtent šioje grupė paskiepyta mažiausiai asmenų.