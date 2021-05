Pirmadienį socialiniuose tinkluose pradėjus plisti šiai reklamai komentatoriai buvo akyli ir negailestingi. Daugelis pastebėjo, kad reklama parašyta su klaida – vietoje „keturis metus“ reikėtų rašyti „ketverius metus“.

Šios reklamos pro akis nepraleido ir KTU Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto dekanas dr. Ainius Lašas.

„Mano kaimas yra krutesnis už tavo kaimą: VGTU reklamuoja Vilnių Kauno sąskaita! Jo... matyt, daugiau savo pridėtinių verčių nerado. Tai siūlau naują VGTU šūkį: „VGTU – we suck, but Vilnius is lovely!“ – savo „Facebook“ paskyroje rašė A.Lašas.

Sureaguoti į šią reklamą nepraleido progos ir KTU atstovas žiniasklaidai Mantas Lapinskas.

„Keisti dalykai pastaruoju metu vyksta su VGTU. Kaip ir keitė pavadinimą, bet jo iki galo oficialiai taip ir nepasikeitė, dabar šita Kauno dergimo kampanija. Kaunas kažkaip Vilnių ir su gimtadieniu sveikindavo, lyg ir jau draugavo miestai.

Deja, sunkūs laikai VGTU pateisina desperatiškas priemones gaudant studentus. Šitais stendais visas KTU apstatytas, aš jį net per savo langą matau. Atsakymas į visus šiuos klausimus būtų paprastas – taip.

Studentai rinksis KTU, nes mes žinome, kad reikia rašyti „ketverius“, o ne „keturis“. Jei jau reklamose tokių kliauzių prirašo, įsivaizduoju, ko per paskaitas primokina. Apibendrinant – Kaunas ir kauniečiai tikrai nekreips dėmesio į tokį amsėjimą“, – „Facebook“ rašė jis.

Reklama „nėra nukreipta prie kažką“

„Vilnius Tech“ Viešosios komunikacijos vadovė Ilma Cikanaitė pabrėžė, kad universiteto bendruomenė išsiskiria drąsa kurti ir eksperimentuoti, tad ir ši studentų priėmimo reklama yra būtent tokia.

„Pradėjome priėmimų reklaminę kampaniją ir jauno žmogaus retoriškai klausiame „Ar esi ten, kur turi būti?“, „Ar tikrai nori ketverius metus praleisti Kaune?“, „Ar tikrai nori ketverius metus praleisti Šiauliuose“?, „Kam studijuoti praeitį, jei gali studijuoti ateitį“ ir t.t. Tai žaismingas ir drąsesnis būdas patraukti jaunosios auditorijos dėmesį, paskatinti juos pamąstyti ir pakviesti studijuoti „Vilnius Tech“. Reklaminė kampanija neneigia, ji klausia“, – komentavo ji.

I.Cikanaitės teigimu, būti pastebėtiems jaunos auditorijos karantino sąlygomis yra itin sudėtinga. „Dirbome su laisvai samdomais reklamos profesionalais ir kartu ieškojome atsakymų, kaip šiuos jaunus žmones pasiekti ir užtikrinti, kad jie sužinotų apie mūsų universitetą ir jo siūlomas galimybes. Panašu, kad savo tikslą pasiekėme“, – patikino ji.

Visgi ji nesutiko, kad ši reklama yra menkinanti kitą universitetą ir miestą.

„Glaudžiai bendradarbiaujame su kitais universitetais: tiek atliekant mokslinius tyrimus, tiek studijų procesų gerinime. Ši reklaminė kampanija nėra nukreipta prieš kažką.

Lauko reklamos vietas rinkomės pasikonsultavę su specialistais, siekdami reklamuotis ten, kur yra didžiausias jaunimo srautas, t.y. centre ar judriose miestų gatvėse. Kauno atveju KTU, kaip ir Vytauto Didžiojo universitetas (VDU), yra miesto centre, tad nenuostabu, jog reklama galimai matoma prie vieno ar kito universiteto“, – pabrėžė I.Cikanaitė.

Ji taip pat paminėjo, kad reklamuotis prie kitų mokslo įstaigų nėra naujiena, o įprasta praktika. Šiuo metu prie Vilniaus universiteto (VU) stovi Mykolo Riomerio universiteto (MRU) reklama, prieš kelis metus KTU reklaminiai stendai stovėjo prie „Vilnius Tech“, VU ir kitų mokslo įstaigų.

Dėl įsivėlusios klaidos reklaminiame stende I.Cikanaitė atsiprašė ir sakė, kad klaida bus ištaisyta.