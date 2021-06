„Lidl Lietuva“ gimtadienį švenčiantys ilgamečiai darbuotojai: dinamiška aplinka užaugino ir mus, ir organizaciją

Minėdami bendrovės jubiliejų, ilgamečiai „Lidl Lietuva“ darbuotojai dalijasi įsimintiniausiomis karjeros akimirkomis bei pasakoja, kas lėmė ilgus darbo metus.

5 metų gimtadienio proga – dosnios dovanos darbuotojams

„Mūsų personalo darbuotojų gerovės užtikrinimas yra giliai įsišaknijęs į vidinius organizacijos procesus, todėl penktojo „Lidl Lietuva“ gimtadienio proga kiekvienam darbuotojui įteikėme 100 eurų vertės „Lidl“ dovanų kortelę. Taip pat visi komandos nariai gavo specialų „Lidl“ produktų rinkinį, o kiekvienoje parduotuvėje, logistikos centre, centriniame biure Vilniuje ir Kauno rajone įsikūrusioje regioninėje bendrovėje personalui buvo dalijami šventiniai skanėstai“, – teigia „Lidl Lietuva“ personalo vadovė ir valdybos narė Sandra Savickienė.

Ji pratęsia, kad įmonės darbuotojai gavo ir ypatingus „Lidl“ marškinėlius, su kuriais yra kviečiami darytis asmenukes. Nuotraukos bus sudėtos į vieną maketą, taip visą organizacijos komandą suvienijant net karantino metu.

Minint penktąjį „Lidl Lietuva“ gimtadienį klientams prie parduotuvių dalijami ledai, jais atsigaivinti gali ir patys darbuotojai.

Papildomai, prekybos tinklo personalui buvo įteikti lipdukai su linksmais užrašais, kuriuos darbuotojai gali užsiklijuoti sau ar kolegai.

Galiausiai, visi įmonės komandos nariai yra kviečiami dalyvauti specialiame konkurse – darbuotojams tereikia sugalvoti 5 priežastis, dėl kurių jie labiausiai myli darbą „Lidl“.

Laimėtojai bus apdovanoti nemokamomis penkių dienų atostogomis su artimaisiais ar draugais Palangoje arba skrydžiu kartu su penkiais kolegomis „Lidl“ oro balionu.

„Nors palaikančią ir šiltą aplinką stengiamės puoselėti kasdien, ypatingų progų metu „Lidl“ komandos narius įvertiname papildomai. Džiaugiamės, galėdami minėti šį jubiliejų ir taip gausiai atsidėkoti visiems mūsų darbuotojams – tiek naujai prisijungusiems, tiek nuo pat pirmų dienų prekybos tinklo parduotuves Lietuvoje kūrusiems kolegoms“, – sako S.Savickienė.

Per pusmetį išmoko daugiau nei per septynerius metus

Viena iš seniausiai prekybos tinkle dirbančių lietuvių – „Lidl Lietuva“ personalo mokymų vadovė Giedrė Rankauskaitė, kuri savo karjerą organizacijoje pradėjo dar 2014 m. Tuomet ji išvyko į Vokietiją kaupti patirties ir ruoštis įmonės startui Lietuvoje.

„Prieš „Lidl“, septynerius metus sėkmingai dirbau kitoje įmonėje, tačiau atėjo metas, kai supratau, kad reikia keisti aplinką ir imtis didelių permainų. Todėl gavusi „Lidl“ pasiūlymą vykti į Vokietiją ir užimti regiono vadovės Lietuvoje poziciją, nusprendžiau, kad esu pasirengusi tokiam iššūkiui ir naujoms patirtims. Vokiečių kultūra ir kalba man visada buvo artima, be to, norėjosi save išbandyti tarptautinėje organizacijoje“, – sako G.Rankauskaitė.

Pašnekovės teigimu, išvyka į užsienį nebuvo lengvas pasivaikščiojimas – čia teko sunkiai dirbti ir mokytis, praktikuotis parduotuvėje, užimti įvairias pozicijas – nuo parduotuvės darbuotojo iki vadovo pareigų. To priežastis – siekis puikiai pažinti tarptautinius įmonės procesus bei juos pritaikyti Lietuvoje.

„Vokietijoje per pusmetį išmokau daugiau nei ankstesnėje organizacijoje per septynerius metus. „Lidl“ visada jaučiausi vertinama ir reikalinga. Po pusantrų metų svetur, džiaugiausi galėdama grįžti namo ir pritaikyti įgytas žinias sėkmingai prekybos tinklo pradžiai namuose. Dar dabar atsimenu, kai gavusi raktus nuo pirmosios šalies parduotuvės vaikščiojau tarp tuščių lentynų, o visa erdvė aidėjo nuo batų kaukšėjimo. Po kelių mėnesių pamatytas kontrastas, kuomet patalpos prisipildė žmonėmis – vienas įsimintiniausių įvykių per mano karjerą prekybos tinkle“, – teigia „Lidl Lietuva“ personalo mokymų vadovė.

Penkeri metai įmonėje – visai nedaug

Pasak „Lidl Lietuva“ marketingo departamento vadovo Morkaus Matkevičiaus, prieš karjeros pradžią „Lidl“ jis ilgą laiką dirbo lietuviško kapitalo mažmeninės prekybos įmonėse, tačiau kaip ir G Rankauskaitė, norėjo pajusti, ką reiškia įsiliejimas į tarptautinę organizaciją.

„Prieš šešerius metus „Lidl“ rinko komandą darbui Lietuvoje. Šis prekės ženklas man buvo pažįstamas iš kelionių, taip pat apie įmonę, kaip darbdavį, buvau girdėjęs tik geriausius atsiliepimus. Nusprendęs kandidatuoti, sėkmingai įveikiau atranką ir jau netrukus išvykau mokytis į Austriją, vėliau – į Lenkiją. Užsienyje sėmiausi patirties ir stengiausi perprasti organizacijos kultūrą, darbo procesus. Po metų grįžau į Lietuvą, kur pradėjome ruoštis prekybos tinklo šuoliui į šalies rinką“, – sako M.Matkevičius.

Anot pašnekovo, pirmas įspūdis apie „Lidl“ tapus bendrovės dalimi – iki smulkmenų sustyguota organizacija, į kurios pažinimo procesą darbuotojai įtraukiami nuo pat pirmos dienos. Jis akcentuoja, kad prekybos tinkle iškart suteikiamos galimybės mokytis ir tobulėti, o gaunamos užduotys reikalauja įsitraukimo ir nuolatinio rinkos analizavimo.

„Žiūrėdamas retrospektyviai, nepasakyčiau, kad šešeri metai „Lidl“ yra daug. Visą šį laiką išbuvau įmonėje, nes dirbti prekybos tinkle yra įdomu – kasmet augame, marketingo apsukos vis didėja, o prekės ženklas jau spėjo tapti vienu mylimiausių Lietuvoje. Smagu būti stipraus ir kryptį diktuojančio rinkos žaidėjo dalimi. Žinoma, kai dirbame kartu su profesionalia, vieninga ir darnia komanda, į priekį judėti yra gerokai lengviau“, – pasakoja „Lidl Lietuva“ marketingo departamento vadovas.

Dinamiška ir auginanti patirtis

G.Rankauskaitė pratęsia, kad šiandien ji pastebi didžiulį augimą tiek iš asmeninės, tiek iš prekybos tinklo pusės.

Anot jos, „Lidl“ stiprybė yra tarptautiškumas – naujų idėjų mainai ir gebėjimas mokytis vieniems iš kitų, iš kitose šalyse dirbančių kolegų, jau patikrintų praktikų ar patirčių. Be to, darbas šioje organizacijoje – be galo dinamiškas.

„Kasmet išmokstu vis kažko naujo. Tai yra milžiniška organizacija, kurioje slypi šilta vidinė kultūra ir daugybė karjeros galimybių. Pradėjusi kaip regiono vadovė, po metų buvau pakviesta dirbti į centrinį biurą, pardavimų organizavimo departamentą, o dar po kurio laiko prisijungiau prie personalo mokymų departamento. Dabar pagalvojus, net nepajaučiau, kad praėjo jau septyneri metai. Galiu teigti, kad prisijungimas prie „Lidl“ buvo vienas geriausių sprendimų mano gyvenime“, – sako personalo specialistė.

M.Matkevičius priduria, kad šešeri prekybos tinkle praleisti metai buvo labai intensyvūs – pažymėti pokyčiais, drąsiais sprendimais ar reakcija į mažmeninės prekybos rinkos veiksmus.

„Tai išties ypatinga darbovietė, išsiskirianti rutinos nebuvimu ir nuolatiniu augimu. Per šiuos metus aš jau spėjau pasisemti patirties Vokietijoje, Austrijoje ir Lenkijoje, vėliau išvykau į Latviją bei Estiją, kur subūriau marketingo komandas ir padėjau ruoštis startui kaimyninėse šalyse. Džiaugiuosi, kad turėjau galimybę bendradarbiauti su žymiausiais šalies krepšininkais – Arvydu Saboniu, Jonu Valančiūnu. Taip pat didžiuojuosi „Lidl“ inicijuojamais socialiniais projektais – „Už saugią aplinką mūsų vaikams“, „Banginio dydžio dėkui“, partneryste su „Maisto banku“ ir daugybe kitų“, – teigia marketingo ekspertas.

„Lidl Lietuva“ šiuo metu dirba daugiau nei 2,3 tūkst. darbuotojų. Lietuvoje iš viso veikia 55 „Lidl“ prekybos tinklo parduotuvės 22-uose šalies miestuose – Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Alytuje, Marijampolėje, Kėdainiuose, Telšiuose, Kretingoje, Mažeikiuose, Tauragėje, Jonavoje, Panevėžyje, Ukmergėje, Utenoje, Plungėje, Palangoje, Elektrėnuose, Visagine, Šilutėje, Radviliškyje bei Vilkaviškyje.