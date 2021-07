Nuo liepos 1-osios Vyriausybei paskelbus karantino pabaigą liko galioti valstybės lygio ekstremali situacija, nesikeitė ir dauguma dar karantino metu parduotuvėms įvestų koronaviruso prevencijos reikalavimų.

Parduotuvėse yra privalu ir toliau dėvėti apsaugines kaukes bei laikytis kitų saugumo priemonių. Pirkėjai raginami neatsipalaiduoti ir rūpintis savo saugumu: dezinfekuotis rankas, naudotis vienkartinėmis pirštinėmis, laikytis saugaus atstumo.

„Tik išlikdami sąmoningi ir atsakingai elgdamiesi visi kartu sugebėsime dar labiau pažaboti COVID-19 pandemijos plitimą ir greičiau sugrįšime į įprastą gyvenimą. Saugumas išlieka svarbiausiu prioritetu, todėl prašome nepamiršti parduotuvės patalpose taisyklingai dėvėti apsaugines veido kaukes, dezinfekuoti rankas bei naudotis nemokamomis vienkartinėmis pirštinėmis, nesibūriuoti ir laikytis saugaus 2 metrų atstumo“, – pagrindines saugaus apsipirkimo taisykles primena „Maximos“ komunikacijos ir įvaizdžio departamento direktorė Ernesta Dapkienė.

Dauguma dar karantino metu parduotuvėms įvestų koronaviruso prevencijos reikalavimų lieka ir toliau galioti pagal valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas sąlygas.

„Net jei karantinas ir pasibaigė, o pirkėjai yra persirgę ar pasiskiepiję, saugaus atstumo tarp kitų pirkėjų ar mūsų darbuotojų, prašome laikytis tiek renkantis prekes prie lentynų, tiek laukiant eilėje prie kasos. Labai prašome laikytis ant grindų esančių linijų, kurios žymi saugų 2 metrų atstumą. Taip pat ir toliau pirmenybę siūlome teikti savitarnos kasoms bei bekontakčiams atsiskaitymams banko kortele ar mobiliąja programėle“, – sako E.Dapkienė.

Taip pat „Maximos“ parduotuvėse ir toliau bus laikomasi sugriežtintos higienos kontrolės reikalavimų: reguliariai dezinfekuojami pirkinių vežimėliai ir krepšeliai bei kiti įvairūs paviršiai.

Visose „Maxima“ parduotuvėse yra sudaryta galimybė pirkėjams dezinfekuoti rankas bei naudotis nemokamomis vienkartinėmis pirštinėmis. Atvykusiems apsipirkti „Maxima“ parduotuvėse yra galimybė paprašius nemokamai gauti ir vienkartinę veido kaukę.

Padidintas dėmesys darbuotojų saugumui

Padidintas dėmesys „Maximos“ parduotuvėse ir toliau skiriamas ne tik pirkėjams, bet ir darbuotojams.

E.Dapkienė džiaugėsi, kad jau kuris laikas susirgimų COVID-19 infekcija tarp „Maximos“ darbuotojų nebenustatoma.

„Vis dėlto siekdami kaip įmanoma užkardyti koronaviruso plitimo rizikas, tikslinėms darbuotojų grupėms, kur įžvelgiame didesnę užsikrėtimo riziką, kas savaitę ir toliau reguliariai bus atliekamas prevencinis tikrinimas greitaisiais COVID-19 antigenų testais, nes tai yra veiksminga ir pasiteisinusi prevencijos priemonė“, – tikino ji.

„Mūsų darbuotojų sveikata yra pagrindinis įmonės prioritetas. Visi esami „Maximos“ darbuotojai ir yra apdrausti specialiu draudimu nuo koronaviruso. Taip pat galioja ir papildomas sveikatos draudimas, kuris suteikia galimybę greičiau ir paprasčiau patekti pas medikus tiek valstybinėse, tiek privačiose gydymo įstaigose. Darbuotojams, kurie patiria stresą, nerimą ar baimę teikiamos nemokamos anoniminės psichologų konsultacijos. Tiems komandos nariams, kurie priima sprendimą vakcinuotis, nors puikiai suprantame, kad tai yra laisvas kiekvieno pasirinkimas, atsidėkodami padovanojame simbolinį 10 eurų vertės „Eurovaistinės“ dovanų kuponą“, – pasakoja E.Dapkienė.

Šiuo metu daugiau nei 6,7 tūkst. „Maximos“ darbuotojų jau yra pasiskiepiję pirmąja vakcinos doze.

Iš jų per 75 proc. jau turi atlikę pilną vakcinaciją. Įvertinus, kad per pastaruosius 6 mėnesius COVID-19 infekcija yra persirgę per 1 tūkst. darbuotojų, galimą imuninį atsparumą koronavirusui jau turi apie 50 proc. aktyviai dirbančių „Maximos“ darbuotojų.

Nuo pat pandemijos pradžios visi „Maximos“ darbuotojai taip pat aprūpinti būtinosiomis apsaugos priemonėmis – medicininėmis kaukėmis ar apsaugos skydeliais, pirštinėmis, dezinfekciniu rankų skysčiu.

Dar pirmojo karantino pradžioje prekybos tinkle buvo įdiegti ir iki šiol nuolat palaikomi kompleksiniai COVID-19 prevencijos sprendimai: vėdinimo sistemose padidinta šviežio oro cirkuliacija, reguliariai valomos patalpos šlapiuoju būdu, sumontuotos organinio stiklo pertvaros, skiriančios darbuotojus nuo pirkėjų, sužymėti saugūs atstumai prie kasų ir vitrinų.

Nuo COVID-19 pandemijos pradžios 2020-ųjų pavasarį siekiant užtikrinti saugią darbo aplinką darbuotojams ir saugų apsipirkimą klientams prekybos tinklas „Maxima“ jau yra investavęs daugiau nei 6 mln. eurų.

