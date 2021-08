„Tinder“ aplinkoje darbdavio komunikacija Lietuvoje tuomet buvo naujas reiškinys. Šiandien šiuo pavyzdžiu pasekė jau ir kitos įmonės. Pirmieji tai išbandę ir šiuo metu kampanijos rezultatus skaičiuojantys „TransUnion“ dalinasi patirtimi.

Iššūkis privertė ieškoti kūrybinio sprendimo

„Mūsų įmonė šiemet planuoja spartų komandos augimą. Šiuo metu mūsų – jau 250. Dar bent 50 pozicijų yra atvirų. Jau metų pradžioje žinojome, jog norint užtikrinti užsibrėžtą augimo tempą, turėsime kūrybiškai pasižiūrėti į situaciją, priešingu atveju, vargiai taip greitai rasime tiek daug IT specialistų per tokį trumpą laiką“ – pasakoja „TransUnion“ komunikacijos vadovė Daiva Gritėnaitė.

Į tai, jog IT sektoriaus darbo rinkoje situacija įtempta, atkreipia dėmesį ir personalo atrankos bendrovės „Alliance for Recruitment“ konsultantė Jūratė Kondrackienė.

„IT specialistai buvo viena iš profesijų, kurios paklausa tik augo pandemijos laikotarpiu, o dabartinę situaciją IT rinkoje pavadinčiau „kova“. Patyrę IT specialistai sulaukia bent kelių pasiūlymų per savaitę, o kartais ir per dieną, tad darbdaviams reikia labai stipriai pasistengti norint, kad jų darbo pasiūlymą kandidatas pasirinktų priimti.

Ne gana to, dabar įmonės skiria ypatingai daug dėmesio esamų darbuotojų išlaikymui, dažnu atveju specialistai gavę darbo pasiūlymą nusprendžia pasilikti savo įmonėje darbdaviui pagerinus sąlygas. Kadangi rinka diktuoja savo sąlygas, darbdaviams tenka nertis iš kailio, siūlyti papildomas naudas, kurių kitos kompanijos neturi, didesnį atlygį, būti lankstesniems, kūrybiškesniems.“ – pasakoja J.Kondrackienė.

Pasak IT bendrovės atstovų, idėja pasitelkti „Tinder“ darbuotojų pritraukimo kampanijoje „TransUnion“ atėjo kartu ieškant sprendimo ir kitai problemai.

„Įmonė tyrimų metu buvo išsigryninusi, jog rinkoje tarp IT specialistų vyrauja nuostata, jog tarptautinės IT įmonės Lietuvoje yra nuobodūs „korporatyvai“, kuriose visas smagumas apsiriboja stalo futbolu poilsio kambaryje. Todėl buvo nuspręsta daryti darbuotojų paieškos kampaniją, kuri atliktų ir darbdavio įvaizdžio formavimo funkciją.

Šį tikslą puikiai atitiko „It‘s a Match“ kūrybinė kampanijos idėja. Jos mintis buvo, kad leidžiamės į darbuotojų paieškas tarsi ieškotume antrosios pusės. Tarsi to vienintelio ar vienintelės. Kaip darbdaviui mums tai reiškė, kad ieškome visomis prasmėmis „TransUnion“ tinkančių žmonių – pagal kompetencijas, vertybes, požiūrį ir pan.

Kūrybinė idėja padiktavo komunikacijos kanalą – akivaizdu, kad „Tinder“ privalėjome būti. Visgi tai nebuvo vienintelis komunikacijos kanalas šios kampanijos metu, nors ir tapo visos kampanijos idėjos ašimi.

Tokiu būdu, netikėtoje vietoje ir su kitokia žinute komunikuodami apie darbuotojų paiešką sugebėjome perteikti „TransUnion“ vidinę kultūrą. Parodyti, kokie iš ties pašėlę esame. Kiek pas mus erdvės drąsioms idėjoms ir kiek esame atviri“ – sako D.Gritėnaitė.

Pagrindinis tikslas – rasti 27 programuotojus

„TransUnion“ paskyra „Tinder“ programėlėje buvo aktyvi tris savaites. Joje į įmonės kvietimą sureagavę vartotojai sulaukdavo žinutės, nukreipiančios į šiai darbuotojų atrankos kampanijai dedikuotą internetinį puslapį (https://www.itsamatch.lt/), kur galėdavo susipažinti su mūsų įmone ir darbo pasiūlymais. Toliau, pasak D.Gritėnaitės, sekdavo eilė kitų veiksmų, kurie padėtų užmegzti pažintį su tais, kuriems IT įmonė buvo įdomi.

Kampanijos komunikacija taip pat buvo vykdoma ir kituose socialiniuose tinkluose. Jos pagrindinis tikslas buvo užpildyti 27 laisvas pozicijas, kurioms reikėjo patyrusių IT profesionalų.

Komunikacija vyko ir „LinkedIn“, todėl kandidatų kokybę nesunku palyginti

„Mūsų kampanija turėjo ambicingus tikslus, todėl komunikacijai kliautis vien „Tinder“, nors idėjiškai jis puikiai tiko, kliautis negalėjome. Todėl analogišką mūsų įmonės komunikaciją buvo galima taip pat pastebėti ir „LinkedIn“, kuris yra labiausiai pritaikytas socialinis tinklas darbuotojų paieškai“ – pasakoja bendrovės komunikacijos vadovė.

Lygindama šią kampaniją skirtinguose komunikacijos kanaluose, D.Gritėnaitė apibendrina, kad puikiai bendrovės poreikius atitinkančių kandidatų reakcijų sulaukė tiek jiems skleisdama žinią per „Tinder“, tiek per „LinkedIn“.

„Mes nepastebėjome skirtumo. Kokybiškų kandidatų radome tiek vienur, tiek kitur. Žinau, kad nuskambės kiek netikėtai, tačiau mūsų eksperimentas parodė, kad programuotojų paieška „LinkedIn“ tiek pat veiksminga kaip ir „Tinder“.

Be abejonės, programėlės funkcionalumo prasme „LinkedIn“ šioje srityje nepralenkiami, tačiau jei kalbame apie patį pirmąjį kampanijos etapą – susidomėjimo sužadinimą – abi šios labai skirtingos komunikacijos platformos mūsų lūkesčius pateisino vienodai puikiai“ – dalinasi kampaniją koordinavusi vadovė.

Komunikuodama „Tinder“ platformoje bendrovė neslėpė, kad yra kitokia „antra pusė“. Žinutėje matėsi įmonės logotipas, ji buvo apipavidalinta prekės ženklo spalvomis, buvo ir kitų identiteto elementų.

Surizikavę būti pirmieji – laimėjo. Dabar jų pėdomis seka kiti

„Šiandien minėta darbuotojų atrankos kampanija juda į pabaigą, tad galime objektyviai vertinti rezultatus. Dalis darbuotojų jau dirba mūsų įmonėje. Su kitais – pasirašytos sutartys ir jie prisijungs prie mūsų artimiausiu metu. Dar keletas derybų – nebaigtos.

Jei vertintume, kaip sekėsi pasiekti darbuotojų pritraukimo tikslus – užtikrintai pasakytume, kad pasiekėme tai, ko ir tikėjomės ir netgi šiek tiek daugiau. Vien CV sulaukėme ženkliai daugiau nei sulaukdavome įprastai. O tai yra ypač puiku, turint galvoje, kad ieškojome patyrusių IT specialistų, kuriuos norint sudominti reikia daug atkaklumo ir individualių pastangų.

Grįžtamasis kandidatų ryšys apie kampaniją taip pat buvo labai geras, todėl ir pokalbiai su jais prasidėdavo ženkliai laisviau – dažniausiai labai linksma „nata“.Ar tokiu drąsiu sprendimu pavyko perteikti savo vidinę kultūrą – tikslaus atsakymo dar neturime.

Tik subjektyvų jausmą, atsiradusį po pokalbių su esamais darbuotojais ir kandidatais, kad niekam rinkoje nebekyla abejonių, kad šiame „korporatyve“ tikrai nebus nuobodu. Manau mums pavyko perteikti „TransUnion“ komandos jaunatviškumą, šmaikštumą, laisvumą, tačiau konkrečiau pamatysime jau tik atlikę kasmetinę potencialių darbuotojų apklausą“ – šypsosi D.Gritėnaitė.

„TransUnion“ pavyzdžiu praėjusią savaitę pasekė ir kitos Lietuvoje veikiančios bendrovės, tad nuo šiol „Tinder“ programėlėje, tikėtina, matysime vis daugiau darbo pasiūlymų.

Rinkos pirmūnė šios kampanijos „Tinder“ aplinkoje artimiausiu metu kartoti neplanuoja, nors dabar turi bent 50 atvirų darbo pozicijų. Įmonė teigia, kad būti pirmiems ir sukurti netikėtumo efektą iš ties pasiteisino, tačiau kartoti tai dar kartą, kai ir kiti darbdaviai taip pat suaktyvėjo „Tinder“ – nebūtų prasmės.