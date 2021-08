„Atsižvelgiant į vienos plombos kainą ir į reguliarius vilkikų srautus per Baltarusijos, galima prognozuoti, jog per Lietuvą į rytus krovinius gabenantys vežėjai bendrai patirs apie 600 tūkst. eurų nuostolių per mėnesį, metų gale sumos bus skaičiuojamos jau milijonais“, – BNS sakė Zenonas Buivydas.

Tarptautinio transporto ir logistikos aljanso generalinis sekretorius Povilas Drižas mano, kad toks Baltarusijos valdžios sprendimas gali paskatinti Lietuvos įmones rinktis kitus krovinių gabenimo maršrutus.

„Kaip ir kiekvienas reikšmingas kaimynų politikos pokytis, šis, žinoma, irgi iššaukia vežėjų tarpe daugybę diskusijų. Kol kas, kol šių pokyčių nematom praktikoje, situaciją vertinti dar sunku, tačiau jeigu vežėjams nebeapsimokės gabenti krovinius per Lietuvos ir Baltarusijos sieną, greičiausiai bus ieškoma kitų kelių“ – BNS sakė P. Drižas.

Kaip teigė Z. Buivydas, tai bus didelis nuostolis ne tik vežėjams, bet ir valstybei, nes vilkikai aplenks Lietuvą.

Nauja tvarka nepaveiks Vokietijos, Čekijos, Prancūzijos ir kitų Europos šalių vežėjų, jei jie į Baltarusiją įvažiuos per Lenkiją. Jei jie įvažiuos per Lietuvą, jiems galios nauja tvarka.

Z. Buivydas mano, jog toks Baltarusijos sprendimas yra politiškai motyvuotas.

„Aš tai vertinu kaip „skaldyk ir valdyk“. Mes prašome valdžios atstovų mums tarpininkauti ir neleisti iš mūsų taip tyčiotis. Taip pat viliamės, jog kaimyninės valstybės solidarizuosis su Lietuva ir imsis analogiškų priemonių Baltarusijos atžvilgiu“, – teigė „Linavos“ atstovas.

Nuo rugpjūčio 30 d. pasienyje transporto priemonėms bus uždedami navigaciniai įrenginiai – specialios plombos, leisiančios Baltarusijos pareigūnams stebėti vilkikų maršrutą jų teritorijoje, kol kroviniai pasieks paskirties vietą. Plomba kainuos apie 50 eurų.

Nebus sekami tik kroviniai, gabenami tranzitu per Lietuvą ir Baltarusiją iš Karaliaučiaus srities į Rusiją bei sunkiasvoriai bei didelių gabaritų automobiliai, kuriems būtinas specialus leidimas.

Iki tol tokios navigacinės plombos buvo taikomos tik koronaviruso (COVID-19) pandemijos metu, nuo pernai gegužės 25 d., ir tik pažeidusiems reikalavimus automobiliams, pavyzdžiui, nesilaikiusiems nustatyto maršruto.