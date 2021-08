„[Su Rusija svarstomas] skolos mokėjimų atidėjimas, 1 mlrd. JAV dolerių skolos refinansavimas. Jeigu rusai mums papildomai padėtų per Eurazijos banką ..., būtume dėkingi. [Lėšų reikia] vien dėl pandemijos“, – pareiškė jis per susitikimą su visuomene ir žiniasklaida.

Pasak A. Lukašenkos, Minskas naujų paskolų prašo po to, kai TVF atsisakė skirti lėšų kovai su pandemija.

„TVF mums skyrė beveik 1 mlrd. JAV dolerių, bet mūsų „bėgliai“ ėmė staugti: negalima duoti pinigų režimui. O tai pinigai, reikalingi [kovai su] COVID, žmonių gydymui mes jau išleidome 1,5 mlrd. JAV dolerių“, – pažymėjo jis.

„Todėl būtume dėkingi – pasakiau [Vladimirui] Putinui, – jeigu [būtų skirta lėšų] per Eurazijos banką“, – pridūrė A. Lukašenka.

Kalbėdamas apie TVF paskolą, Baltarusijos prezidentas per spaudos konferenciją pareiškė: „Gėda! Pagal seną įprastą schemą iš inercijos skyrė šį milijardą dolerių žmonių gydymui. Žmonėms paremti. Skyrė, o po to apsigalvojo – neduosime. Pasprinkite jūs tuo milijardu dolerių. Apsieisime be jūsų.“

„Tik nelįskite į mūsų daržą ir mums netrukdykite. Jūs mums nieko nepadarysite. Mes žinome, kas yra suverenumas ir nepriklausomybė. Nieko, net jei jūs sužlugdysite prezidentą – o jūs to ir tikitės, – jau vėlu. Bus taip, kaip reikia Baltarusijos tautai“, – pridūrė jis.

2020 metų balandį Baltarusija TVF paprašė skirti 940 mln. JAV dolerių skubų finansavimą kovai su koronaviruso pandemija.

Tačiau pernai liepą A. Lukašenka pareiškė, kad šalis nevykdys TVF keliamų papildomų sąlygų, kurios nėra susijusios su paskolos susitarimo finansinėmis nuostatomis.

„Atsirado reikalavimų: mat jūs, kovodami su koronavirusu, darykite taip, kaip Italijoje. Aš nenoriu, neduok Dieve, kad Baltarusijoje pasikartotų tai, kas buvo Italijoje. Turime savo šalį ir savo padėtį“, – sakė Baltarusijos lyderis.

„TVF ir toliau iš mūsų reikalauja: įveskite karantiną, izoliavimąsi, komendanto valandas. Kas per kvailystės? Mes pagal dūdelę nešokinėsim“, – tuomet pabrėžė A. Lukašenka.