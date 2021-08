Ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas po to, kai FNTT gavo asmens skundą dėl šios įmonės vadovo veiksmų ir galimo mokesčių slėpimo. Atlikdami tyrimą pareigūnai nustatė, kad nuo 2019 metų pradžios direktorius, veikdamas per savo pavaduotoją ir kitus asmenis, nieko nežinančius apie galimai daromą nusikalstamą veiką, į įmonės buhalterinę apskaitą galėjo neįtraukti 40 baldų pardavimo sandorių ir neapskaityti už baldus gautų pajamų – per 52 tūkst. eurų.

FNTT pareigūnai įtarė, kad per įmonės buhalterę teikdamas neteisingus duomenis apie pajamas, direktorius siekė išvengti pridėtinės vertės (PVM), gyventojų pajamų mokesčių bei socialinio draudimo įmokų, kurių bendra suma siekia 11,5 tūkst. eurų.

Be to, pareigūnai užfiksavo ir galimą atlyginimo mokėjimo vokelyje atvejį. Įtariama, kad vienam darbuotojui galėjo būti išmokėtas neoficialus darbo užmokestis – daugiau nei 4 tūkst. eurų grynaisiais pinigais, šis mokėjimo faktas nebuvo apskaitytas ir įtrauktas į įmonės dokumentus bei registrus.

Įmonės direktorius, kuris buvo įtariamas apgaulingu apskaitos tvarkymu ir mokesčių vengimu teikiant neteisingus duomenis apie pajamas, ikiteisminio tyrimo metu savo kaltę pripažino ir atlygino valstybei padarytą žalą – 11,5 tūkst. eurų, todėl ikiteisminis tyrimas buvo užbaigtas laidavimu. Ikiteisminį tyrimą organizavo Kauno apygardos prokuratūros 2-ojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroras.

Asmuo teismo gali būti atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą, jeigu jis pirmą kartą padarė nusikalstamą veiką, visiškai pripažino savo kaltę ir gailisi padaręs nusikalstamą veiką, bent iš dalies atlygino ar pašalino padarytą žalą arba įsipareigojo ją atlyginti, jeigu ji buvo padaryta.

Jeigu asmuo laidavimo galiojimo metu padarys naują baudžiamąjį nusižengimą ar neatsargų nusikaltimą, teismas gali panaikinti sprendimą atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės ir spręsti dėl jo baudžiamosios atsakomybės už visas padarytas veikas, o jeigu jis padarys naują tyčinį nusikaltimą, ankstesnis sprendimas atleisti jį nuo baudžiamosios atsakomybės nustoja galioti ir privalomai sprendžiama dėl jo baudžiamosios atsakomybės už visas padarytas nusikalstamas veikas.