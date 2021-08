Pasak „Lidl Lietuva“ Vaisių ir daržovių departamento vyresniojo specialisto Ramūno Žvirblio, „Lidl“ nuolat siekia plėsti savo lietuviškų prekių asortimentą ir tokiu būdu palaikyti vietinius ūkininkus, tad noras parduotuvėse pasiūlyti Lietuvoje augintų arbūzų gimė natūraliai.

„Dar praėjusių metų rudenį, kartu su mūsų strateginiais partneriais „Agrošiltnamiai“, nusprendėme imtis savotiškos avantiūros – pabandyti šiai vasarai užauginti tikrų lietuviškų arbūzų. Šalia Kėdainių įsikūrusi įmonė kruopščiai ėmė įgyvendinti šią užduotį ir šiandien mūsų pirkėjai jau gali matyti saldų rezultatą – „Lidl“ parduotuvių lentynose gulinčius Lietuvoje užaugintus arbūzus. Jų visoje šalyje turėsime iki vasaros pabaigos, tad tikimės, kad šalies gyventojai išbandys vietinėje žemėje nokusius vaisius ir įvertins mūsų įdėtas pastangas“, – sako R. Žvirblis.

Įgyvendinti eksperimentą padėjo modernus požiūris

„Agrošiltnamiai“ direktorius Paulius Andriejavas pasakoja, kad jo vadovaujama įmonė jau 20 metų specializuojasi daržovių auginime. Pašnekovo teigimu, lankstus ir modernus bendrovės požiūris į ūkininkavimą stipriai prisidėjo prie sėkmingo lietuviškų arbūzų derliaus.

„Suprantama, kad nieko nestebina sode, šiltnamyje užaugintas vienas kitas lietuviškas arbūzas, tačiau pramoniniu, profesionaliu būdu, niekas iki šiol to nebuvo padaręs – tai bus pirmasis kartas Lietuvoje, kai lietuviški arbūzai bus prieinami plačiajai visuomenei prekybos tinkle“, – sako P. Andriejavas.

R. Žvirblis priduria, kad anksčiau toks bandymas ko gero nebūtų pavykęs: „Tobulėjančios technologijos, palankesnis auginimui klimatas ir augančios ūkininkų kompetencijos lėmė sėkmingą šio noro įgyvendinimą. Džiaugiamės, kad „Lidl“ tapo pirmuoju prekybos tinklu, galinčiu pasiūlyti lietuviškų arbūzų.“

Arbūzų auginimas – sudėtingas procesas

Pasak P. Andriejavo, arbūzai yra auginami atviruose laukuose, jų kultivavimui nėra naudojami jokie cheminiai preparatai, naudojama biologinė apsauga. Anot „Agrošiltnamiai“ vadovo, norėjus sėkmingai įgyvendinti auginimo procesą, teko žengti į dar neišbandytus vandenis.

„Pasirinkome tokią arbūzų veislę, kuri atrodė tinkamiausia mūsų klimatui, ir tai pasiteisino. Iš pradžių iš sėklų auginame daigus, tam turime specialų daigyną, po to į dirvą sėjame būtent juos. Tuomet arbūzus reikia apdulkinti – už tai atsakingos mūsų iš Nyderlandų, specialiai šiam tikslui atsivežtos kamanės. Be to, įdiegėme lašelinį kapiliarinį laistymą – iš mūsų turimų šiltnamių surenkame lietaus vandenį ir jį naudojame arbūzų drėkinimui. Tai buvo rizikingas eksperimentas, nes iki paskutinių akimirkų nežinojome, kaip seksis. Galiausiai, paragavę užaugusius arbūzus buvome nustebinti jų saldumu – būtent tada supratome, kad mums pavyko“, – teigia įmonės direktorius.

Tikrina ne tik kokybę, bet ir skonį

R. Žvirblis akcentuoja, kad visi prekybos tinklo parduotuvėse siūlomi „Agrošiltnamių“ lietuviški arbūzai turi atitikti importuojamiems vaisiams taikomus reikalavimus – ne tik šviežumo, sveikumo ar kokybės, bet ir atitinkamo cukraus kiekio. Šis parametras yra matuojamas specialiu prietaisu – refraktometru – „Lidl“ sandėlyje, priimant prekes.

„Taip pat arbūzai, kaip ir kiti mūsų siūlomi vaisiai ir daržovės, yra nuolat tiriami nepriklausomose laboratorijose. .Mūsų taikomi reikalavimus yra vieni griežčiausių rinkoje – vaisiuose ir daržovėse būtų ne daugiau kaip 5 cheminių medžiagų likučiai, o nustatytas jų kiekis neviršytų trečdalio leistinos normos, numatytos pagal ES reikalavimus. Be to, mūsų tyrimų rezultatai rodo, kad 92 procentuose tirtų produktų aptikti veikliųjų medžiagų likučių kkiekis buvo dviem trečdaliais mažesnis nei yra leidžiama Europos Sąjungos“, – teigia specialistas.