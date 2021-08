„Vasarį pasirašėme susitarimą su Rusijos Federacija. Faktiškai nuo vasario mėnesio į Rusijos uostus pervežėme apie 1 mln. tonų naftos produktų. Taigi turime alternatyvą. Tai Leningrado srities, Murmansko uostai“, – pareiškė ministras po susitikimo su šalies prezidentu Aliaksandru Lukašenka.

„Šios schemos yra praktiškai išbandytos. Todėl labai skubiai reaguosime į pokyčius ar kokius nors naujus papildomus apribojimus, susijusius su kalio trąšų gabenimu“, – pridūrė ministras, kurį cituoja valstybinė naujienų agentūra „BelTA“.

A.Lukašenka anksčiau sakė, jog tuo atveju, jeigu Lietuva uždraus krauti baltarusiškas kalio trąšas, jų eksportas bus nukreiptas per Rusijos uostus.

„Mes pristatysime šiuos kalio chlorido kiekius importuotojams. Pakrausime Murmanske – dėl to klausimų nekyla. Ir trumpiausiu, Šiaurės jūrų keliu pristatysime į Kiniją. Tai mūsų pagrindinė rinka. Ir į Indiją – į pietryčius. Kol neįvarėm vieni kitų į kampą, turime dabar pat ieškoti išeities iš šios padėties. Tačiau kamuolys – kitoje Lietuvos pusėje“, – pareiškė jis praėjusią savaitę.

Tuo tarpu šalies ministras pirmininkas Ramanas Haloučanka penktadienį pareiškė, jog tuo atveju, jeigu Lietuva sugriežtins sankcijas, nukreipti kalio trąšų eksportą per Rusijos uostus Minskas bus pasirengta iki šių metų gruodžio.

„Iš esmės problemų nebus, mes jau gana seniai sprendžiame šį reikalą, kuriuo mus palaiko ir Rusijos vyriausybė. Esu tikras, kad turėsime specialius vežimo geležinkeliais tarifus, kurie kompensuos tai, kad trąšas teks vežti toliau“, – pareiškė jis žurnalistams Minske.

„Dabar mes labai intensyviai dirbame šiais klausimais. Ir jeigu iki gruodžio, kaip tai buvo pareikšta Lietuvos, bus nutrauktas vežimas, mes iki to laiko būsime visiškai pasirengę krauti kalio trąšas per alternatyvius punktus“, – pridūrė jis.

Pasak R.Haloučankos, Baltarusijos vyriausybė bendradarbiauja su Rusijos partneriais, nagrinėja, kur bus didžiausia marža – pasak jo, yra daug logistinių aspektų, susijusių su konkrečių tipų laivais, sandėliais, trąšų saugojimo pajėgumais.

Baltarusijos premjeras taip pat pareiškė, kad oficialaus Lietuvos atsisakymo vežti baltarusiškas kalio trąšas Minskas negavo. Be to, Baltarusijos vyriausybės vadovas nurodė, kad tuo atveju, „jeigu Lietuva priims tokį sprendimą, ji neteks maždaug 100 mln. eurų per metus“.

Lietuvos susisiekimo ministras Marius Skuodis ketvirtadienį pareiškė, kad „Belaruskalij“ produkcija per Lietuvą nebebus pervežama nuo gruodžio. Anot jo, tai lėmė Jungtinių Valstijų paskelbtos naujos sankcijos Baltarusijai, apimančios ir kalio trąšų gamintoją.

„Iš vienos pusės galime sakyti, kad sankcijos taikomos JAV subjektams, bet iš praktikos žinome, kad bankai nepriims atsiskaitymų už suteiktas paslaugas Lietuvoje eurais, ne tik doleriais. Įmonės, jeigu yra sankcionuotas subjektas, atsisako su juo turėti bet kokių verslo santykių vengdami rizikos ir galiu tvirtai teigti, kad nuo gruodžio, kai sankcijos įsigalios, trąšos per Lietuvą nustos judėti“, – Žinių radijui ketvirtadienį sakė ministras.

„Paprastas pavyzdys – finansinis kanalas, jei geležinkeliai gabena trąšas, bet atsiskaitymų bankai neleidžia už tas paslaugas, tai jau dėl to nekeliaus. Verslas šitoje vietoje nerizikuos“, – teigė M.Skuodis.

Anot jo, į Europos Sąjungą per Lietuvą gabenamų baltarusiškų trąšų patenka apie 10 proc., o likusi dalis keliauja į Kiniją, Indiją, Braziliją ir kitas šalis.

Rugpjūčio 9 dieną Jungtinės Valstijos, atsižvelgusios į politinę padėtį Baltarusijoje, paskelbė apie sankcijas „Belaruskalij“, virtinei Baltarusijos verslininkų, 15-ai su jais susijusių bendrovių ir Baltarusijos bankui „Absolutbank“.

Sankcijos „Belaruskalij“ įvestos dėl to, kad bendrovė yra viena didžiausių valstybinių įmonių Baltarusijoje ir viena didžiausių pasaulyje kalio trąšų gamintojų, todėl yra laikoma „neteisėtu režimo pajamų šaltiniu“.

JAV iždas savo ruožtu išdavė licenciją vykdyti sandorius, būtinus laipsniškai nutraukti bendradarbiavimą su „Belaruskalij“. Pagal dokumentą, šiam tikslui skirti 4 mėnesiai.

Tuo pat metu draudžiama sudaryti naujas sutartis dėl produkcijos pirkimo iš „Belaruskalij“. Pasibaigus šiam laikotarpiui, amerikiečiams bus uždrausta prekiauti su įmone, o pastarosios turtas JAV bus užblokuotas.

Kalio trąšų iš Baltarusijos eksportą vykdo „Beloruskaja kalijnaja kompanija“ (BKK) – 48 proc. jos akcijų turi „Belaruskalij“, 42 proc. – Baltarusijos geležinkeliai, o dar 10 proc. – draudimo bendrovė „Beleksimgarant“.

Europos Sąjunga (ES) jau yra įvedusi sankcijas kalio chlorido eksportui iš Baltarusijos. Birželio 24 dieną ES Taryba nusprendė taikyti sankcijas Baltarusijai, kurios, be kita ko, apima draudimą prekiauti ES tam tikrų rūšių kalio trąšomis, naftos produktais, tabako gaminiais iš Baltarusijos bei jų tranzito draudimą.