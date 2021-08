Taip tarptautinė bendruomenė reaguoja į Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“, kuri vienija beveik 750 transporto įmonių, kreipimąsi dėl Baltarusijos inicijuotos naujos tvarkos vežėjams, įvažiuojantiems į šios šalies teritoriją per Lietuvą.

Tuo tikslu IRU atsakingoms Baltarusijos institucijoms – Transporto ir ryšių ministerijai ir Valstybinį muitų komitetui – išsiuntė prašymą inicijuoti pakeitimus ir papildyti išimčių sąrašą, į jį įtraukiant prekes, gabenamas pagal TIR. Taip pat artimiausiomis dienomis bus kreiptasi į Eurazijos Ekonomikos komisijos valdybos pirmininką su prašymu tarpininkauti sprendžiant šį verslą diskriminuojantį sprendimą.

IRU generalinio sekretoriaus Umberto de Pretto teigimu, tarptautinė bendruomenė yra labai susirūpinusi dėl prievolės naudoti navigacines plombas vežėjams, keliaujantiems iš Lietuvos į Baltarusiją.

„Tokiu būdu dirbtinai kuriama diskriminacija tarp skirtingų transporto rūšių, o tai yra nesąžiningas elgesys su transporto operatoriais. Ambicijos įtvirtinti navigacines plombas Eurazijos Ekonominėje erdvėje dar labiau neigiamai paveiks prekybą ir transportą šiame regione, turės neigiamų pasekmių ekonomikai, konkurencingumui“, – įsitikinęs U. de Pretto.

Mūsų šalies vežėjai jau kreipėsi į Vyriausybę ir atsakingas ministerijas, prašydami tartis su kaimynėmis Latvija ir Lenkija, kad būtų taikomi analogiški sprendimai iš Baltarusijos į šias šalis atvykstantiems vežėjams.

Asociacijos generalinio sekretoriaus Zenono Buivydo teigimu, navigacinių plombų uždėjimas yra didelis smūgis mūsų šalies vežėjų konkurencingumui, nes šis sprendimas išskirtinai bus taikomas tik iš mūsų šalies į Baltarusiją įvažiuojantiems kroviniams.

„Nesvarbu, ar tai mūsų šalies, ar Lenkijos, ar Vokietijos, ar kitų šalių vilkikai – jei jie vyks į Baltarusiją kirsdami Lietuvos sieną, jiems bus dedamos navigacinės plombos. Verslas baiminasi, kad ilgainiui gali ženkliai išaugti ir plombų uždėjimo kaina. Dabar tai kainuos apie 50 eurų, metų pabaigoje jau gali siekti 250 eurų ir daugiau. Praradus logistinį konkurencingumą, ne tik autotransportas aplenks Lietuvą, bet ir laivai rinksis Lenkijos ir Latvijos uostus“, – sako Z. Buivydas.

Šios naujovės negalios, jei Vokietijos, Čekijos, Prancūzijos ir kitų šalių vežėjai su kroviniais įvažiuos į šią šalį per Lenkiją ar Latviją, o jei per Lietuvą – jau bus dedamos navigacinės plombos. Ši naujovė negalios ir kroviniams, gabenamiems iš Kaliningrado į Rusiją tranzitu per Lietuvos ir Baltarusijos teritorijas. Taip pat ir didelių gabaritų transporto priemonėms, kurioms važiuoti reikalingas specialus atsakingų institucijų leidimas.

Iki šiol Baltarusijoje navigacinės plombos buvo dedamos tik koronaviruso (COVID-19) pandemijos metu ir tik toms transporto priemonėms, kurios pažeisdavo nustatytus reikalavimus – nesilaikydavo nustatyto maršruto. Tuomet Baltarusijos pareigūnai spręsdavo, ar plombuoti krovinį ir stebėti jo judėjimą nuotoliniu būdu, ar lydėti jį specialiu konvojumi iki jo pristatymo vietos.