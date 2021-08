„Avia Solutions Group“ įsigijo „Chevron Technical Services“: išplečia veiklą į Škotiją, valdys 6 orlaivių angarų kompleksus

„Storm Aviation Limited“ – „Avia Solutions Group“ priklausančios bendrovės „FL Technics“ dukterinė įmonė, užims svarbią poziciją Škotijos Glazgo Prestviko oro uoste, pasiūlydama naujų paslaugų, tokių kaip plataus fiuzeliažo orlaivių techninė priežiūra, aptarnavimas ir kapitalinis remontas (MRO), orlaivių komponentų priežiūra, EASA Part-21G patvirtintos gamybos paslaugos, variklių priežiūra ir remontas, kuro bakų remontas ir įdarbinimo paslaugos.

Be to, „Storm Aviation Limited“ pradės eksploatuoti dvi operatyviosios techninės priežiūros stotis – Glazgo Prestviko oro uoste ir, per bendrą įmonę su partneriais, Amsterdamo Schipholio oro uoste.

„FL Technics“ kartu su dukterine įmone „Storm Aviation Limited“ paslaugas teikia angaruose 5-iose vietose Europoje, Kinijoje ir Pietryčių Azijoje, bendrai užimančiuose net 68 000 kv. m., ir siūlo oro linijų klientams prieigą prie vieno didžiausių nepriklausomų operatyviosios techninės priežiūros tinklų, apimančių daugiau nei 70 oro uostų visame pasaulyje.

Įsigijus Glazgo Prestviko oro uoste įsikūrusią įmonę „Chevron Technical Services“, bus pridėta dar 6 000 kv. m. angaro erdvė su trimis orlaivių skyriais, kuriuose bus galima teikti paslaugas plataus fiuzeliažo (iki „Boeing 747“) orlaiviams.

Tai bus 6-tas orlaivių aptarnavimo angaras priklausantis „Avia Solutions Group“ įmonių grupei.

CTS orlaivių komponentų priežiūros ir gamybos dirbtuvės bei aviacijos įdarbinimo paslaugos yra teikiamos Mančesteryje ir bus siūlomos kaip naujos paslaugos esamiems SAL klientams.

„Storm Aviation Limited“, kurios būstinė yra „Diamond Hangar“ Londono Stanstedo oro uoste, yra sukaupusi įspūdingą 25 metų patirtį, pažymėtą sėkmingų projektų, dirbant su aukšto lygio klientais, tokiais kaip „Lufthansa“, „Emirates“, „Swiss International Airlines“, „Rolls Royce“ ir „EasyJet“. „Chevron Technical Services“ įsigijimas praturtina SAL profilį daugiau nei keturis dešimtmečius apimančia vertinga patirtimi, sukaupta komponentų gamybos ir MRO sektoriuose bei siūlant EASA Part-145 patvirtintas techninės priežiūros ir kitas aukštos kokybės aviacijos paslaugas.

Glazgo Prestviko oro uostas turi potencialo tapti pagrindiniu mokymų, taip pat orlaivių techninės priežiūros centru „FL Technics“ klientams visame pasaulyje.

Neil Morris, „Chevron Technical Services“ įkūrėjų šeimos atstovas ir bendrovės vadovas, sakė: „Po daugiau nei 40 metų atsidavimo savo klientams džiaugiamės matydami, kad „Chevron Technical Services“ sujungia jėgas su „Storm Aviation Limited“ ir nuolat besiplečiančia aviacijos įmonių grupe „Avia Solutions Group“. Tapdami neatsiejama SAL dalimi, tikimės dar labiau sustiprinti savo puikią paslaugų kokybės ir klientų aptarnavimo reputaciją.“

Thomas Buckley, „Storm Aviation Services“ vadovas komentavo: „Mums labai malonu pranešti, kad įsigijome itin gerbiamą „Chevron Technical Services“ įmonių grupę. Tai visai mūsų „Storm Aviation Limited“ komandai svarbus plėtros žingsnis. Naujos įmonės įsigijimas patobulina ir papildo SAL jau siūlomų paslaugų rinkinį. Tikiuosi sėkmingai dirbti su CTS bei CAM komandomis bei kartu su „Ayrshire Council“ ir „Scottish Enterprise“, kurie daugelį metų palaikė šį verslą. Kartu mes skatinsime tolesnį augimą ir sukursime naujų galimybių savo komandų nariams, klientams ir suinteresuotosioms šalims“.

„Chevron Technical Services“ įsigijimas yra naujausias žingsnis „Avia Solutions Group“ plėtros planuose, kurių tikslas – didinti bendrovės pėdsaką pasaulinėje lėktuvų MRO rinkoje.

Per pastaruosius 18 mėnesių „Avia Solutions Group“ dukterinės įmonės paskelbė apie net kelis reikšmingus sandorius.

2020 m. vasario mėn. „FL Technics“ įsigijo Italijos MRO tiekėją „Flash Line Maintenance“, o tų pačių metų gruodžio mėn. – Kanados operatyviosios priežiūros operatorių „Wright international“.

Taip pat 2020 m. gruodžio mėn. „Storm Aviation Limited“ paskelbė iš „SR Technics“ įsigijusi Jungtinės Karalystės operatyviosios priežiūros tinklą.

2021 m. kovo mėn. „Avia Solutions Group“ dukterinė įmonė „JET MS“ įsigijo Londone įsikūrusį korporacinių orlaivių interjero ir eksterjero specialistą „RAS Completions“.

Apie „Chevron Technical Services“:

„Chevron Technical Services“ (CTS) yra pirmaujanti Jungtinės Karalystės aviacijos ir aeronautikos gamybos bei MRO paslaugų teikėja.

Bendrovė siūlo EASA Part-145 patvirtintas techninės priežiūros paslaugas, teikiamas Glazgo Prestviko oro uoste esančiame angare.

Daugiau nei 6 000 kv. m. dydžio angaras įmonei leidžia teikti techninės priežiūros paslaugas plataus fiuzeliažo orlaiviams, kurių dydis neviršija „Boeing 747“.

„Chevron Technical Services“ siūlo orlaivių dalių ir komponentų gamybą ir remontą, orlaivių interjero, variklių priežiūros ir remonto bei techninio įdarbinimo paslaugas.

„Chevron Technical Services“ CAA Part-21, Part-145, TCCA ir FAA patvirtinti sertifikatai kartu su nuolat augančiu klientų, įskaitant krovinių ir komercines oro linijas, pasitikėjimu yra aiškus patvirtinimas, kad įmonė yra pasiryžusi teikti tik aukščiausios kokybės paslaugas. Daugiau informacijos rasite: www.chevron.org.uk

Apie „Storm Aviation Limited“

„Storm Aviation Limited“ yra Jungtinėje Karalystėje registruota orlaivių techninės priežiūros, aptarnavimo ir kapitalinio remonto paslaugas teikianti įmonė, veikianti pagal JK išduotus EASA 145-Part ir 147-Part sertifikatus.

Bendrovė teikia platų paslaugų spektrą, įskaitant orlaivių periodinę bei operatyviąją techninę priežiūrą, bazinę priežiūrą, variklių priežiūrą, mokymus, AOG palaikymą, orlaivio interjero paslaugas, konsultacijas ir kita.

Patikimomis įmonės paslaugomis šiuo metu naudojasi daugiau nei 50 oro linijų.

„Storm Aviation Limited“ yra „FL Technics“, pasaulinės orlaivių techninės priežiūros, aptarnavimo ir kapitalinio remonto (MRO) paslaugų teikėjos, dukterinė įmonė ir pirmaujančios globalios aviacijos paslaugų verslo įmonių grupės „Avia Solutions Group“ dalis. Daugiau informacijos: www.stormaviation.com

Apie „FL Technics“

„FL Technics“ yra pasaulinis orlaivių techninės priežiūros ir remonto (MRO) paslaugų teikėjas. Bendrovė specializuojasi periodinės bei operatyviosios techninės priežiūros, atsarginių dalių ir komponentų palaikymo, variklių, APU ir važiuoklės valdymo, pilno orlaivių inžinerijos ir techninio mokymo srityse.

„FL Technics“ yra EASA Part-145, Part-M, Part-147, Part-21 bei FAA-145 sertifikuota įmonė, turinti angarus Lietuvoje, Indonezijoje, Kinijoje ir Jungtinėje Karalystėje bei globalų operatyviosios techninės priežiūros stočių tinklą.

„FL Technics“ priklauso pasaulinio lygio aviacijos įmonių grupei „Avia Solutions Group“, turinčiai beveik 100 biurų ir gamybos centrų.

Grupės įmonės teikia aviacijos paslaugas bei sprendimus klientams iš įvairių pasaulio šalių. „Avia Solutions Group“ komandoje dirba daugiau kaip 7000 specialistų, teikiančių šiuolaikiškus sprendimus aviacijos ir kitiems ūkio sektoriams.

Daugiau informacijos: www.fltechnics.com arba www.aviasg.com