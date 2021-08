Galimybę ilgiau gauti „mamadienius“ ir „tėvadienius" svarstys Trišalė taryba

Praėjusią savaitę S. Skvernelis įregistravo Darbo kodekso pakeitimo projektą, kuriuo siūlo vietoj šiuo metu darbuotojams, auginantiems du ar daugiau vaikų iki 12 metų nustatytos teisės į vieną ar dvi papildomas poilsio dienas per mėnesį (arba sutrumpintą darbo laiką dviem ar keturiomis valandomis per savaitę), nustatyti, kad nurodytos teisės galiotų darbuotojams, iki jų vaikai sukaks 16 metų.

Projekto aiškinamajame rašte nurodyta, kad įstatymo projekto tikslas – praplėsti dabar galiojančių nuostatų taikymo galimybes, sudarant palankesnes sąlygas derinti šeiminius poreikius su darbo įsipareigojimais, stiprinti šeimos ryšį, kad tėvai turėtų daugiau laiko praleisti su vaikais.

„Atkreiptinas dėmesys į tai, kad tiek šiuo metu galiojančios, tiek įstatymo projekte siūlomos nuostatos nenumato periodinio papildomo darbdavio apmokamo poilsio laiko suteikimo darbuotojams, auginantiems vieną vaiką, todėl įtvirtinus siūlomą teisinį reguliavimą tam tikroms darbuotojų grupėms būtų nustatytos dar palankesnės teisės palyginus su darbuotojų, auginančių vieną vaiką, teisėmis. Svarstytina, ar siūlomas teisinis reguliavimas dera su konstituciniu asmenų lygiateisiškumo principu, socialinės darnos imperatyvais“,- sakoma Seimo Teisės departamento išvadoje.

Darbo kodekso pataisą parengęs Seimo opozicijos lyderis S.Skvernelis mano, kad šiuo metu įtvirtinta vaikų amžiaus riba, iki kurios dirbantys tėvai, kurie augina du vaikus arba tris ir daugiau vaikų, gali pasinaudoti papildoma poilsio diena, yra pernelyg žema.

„Tėvų ir vaikų santykio svarba kūdikystėje ir vaikystėje nenuginčytina, tačiau laudus ryšys su šeima ne mažiau aktualus ir vyresniems vaikams. Ankstyvoji paauglystė – pats sunkiausias ir sudėtingiausias iš visų amžiaus tarpsnių.

Vaikui nelengva išgyventi pokyčių metą, o tėvams – tinkamai reaguoti ir išlaikyti artimą ryšį, todėl šiuo metu vaikams itin reikia tėvų palaikymo ir pagalbos. Taip pat nereta situacija, kai šeimoje auga skirtingo amžiaus vaikai, vienas vaikas jau perkopęs aptariamą 12 metų ribą, iki kurios galima pasinaudoti galimybe į papildomą poilsio dieną, o kitas jaunesnis. Šiuo atveju jaunesnis vaikas lieka be galimybės praleisti papildomą laisvą dieną su tėčiu ar mama. Įvertintina ir tai, kad tėvai augina tris ir daugiau vaikų, tarp kurių taip pat gali būti įvairus amžiaus skirtumas.

Poreikis į kokybišką laiką, skirtą vaiko auginimui ar ugdymui, neatsižvelgiant į vaiko amžių, neišnyksta. Įvertinus minėtas aplinkybes siūlytina sudaryti sąlygas dirbantiems tėvams, auginantiems du vaikus arba tris ir daugiau vaikų, leisti pasinaudoti galimybe į papildomą poilsio dieną iki vaikams sukaks šešiolika metų“,- dokumento aiškinamajame rašte sako S.Skvernelis.

Jo nuomone, verslo sąlygoms ir plėtrai siūlomi pakeitimai neturi neigiamos įtakos.

„Daug darbdavių neįvertina, kokią ekonominę naudą gali sukurti šeimai palankių priemonių taikymas. Suteikiant darbuotojams galimybes lanksčiau derinti darbinius ir šeimos įsipareigojimus didėja jų motyvacija, našumas, lojalumas, mažėja patiriamas stresas. Būtina atsižvelgti ne tik į ekonominę naudą, bet ir į socialinę, kuri įgauna vis didesnę vertę“,- įsitikinęs S. Skvernelis.

Pagal šiuo metu galiojantį Darbo kodeksą, viena papildoma poilsio diena per mėnesį (arba sutrumpinamas darbo laikas dviem valandomis per savaitę) suteikiama darbuotojams, auginantiems neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų, arba du vaikus iki dvylikos metų; dvi dienos per mėnesį (arba sutrumpinamas darbo laikas keturiomis valandomis per savaitę) suteikiama darbuotojams, auginantiems tris ir daugiau vaikų iki dvylikos metų, mokant darbuotojui jo vidutinį darbo užmokestį. Darbuotojų, dirbančių ilgesnėmis negu aštuonios darbo valandos pamainomis, prašymu šis papildomas poilsio laikas gali būti sumuojamas kas trys mėnesiai.