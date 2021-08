Pasitikėjimas šalies ekonomika rugpjūtį augo, tačiau vienu sektoriumi nepasitikima

Rugpjūtį, panašiai kaip ir liepą, 18 proc. respondentų nurodė, kad jų įmonės veiklą apribojo dėl COVID-19 pandemijos susiklosčiusi situacija (24 proc. iš jų – paslaugų sektoriuje, 22 proc. – prekyboje, po 8 proc. – pramonėje ir statyboje).

Ekonominių vertinimų rodiklis, palyginti su 2020 m. rugpjūčiu, – 12 procentinių punktų didesnis. Paslaugų sektoriaus ir statybos pasitikėjimo rodikliai padidėjo 16, pramonės – 13, prekybos – 8, vartotojų – 3 procentiniais punktais.

Duomenys buvo renkami rugpjūčio 2–23 dienomis.

Pramonės pasitikėjimo rodiklis

Pramonės įmonių vadovų apklausos rezultatai parodė, kad rugpjūtį, palyginti su liepa, pramonės pasitikėjimo rodiklis padidėjo 5 procentiniais punktais. Tam įtakos turėjo optimistiškesnė produkcijos gamybos prognozė.

Įmonių vadovų, prognozuojančių gamybos augimą per artimiausius 3 mėnesius, dalis padidėjo nuo 25 iki 35 proc., o prognozuojančiųjų mažėjimą – sumažėjo nuo 13 iki 11 proc. Geresnė ir gaminių eksporto prognozė: 27 proc. įmonių prognozavo eksporto didėjimą, 8 proc. – mažėjimą (prieš mėnesį – atitinkamai 21 ir 11 proc.). Dauguma (74 proc.) apklaustų įmonių vadovų darbuotojų skaičiaus keisti neketino, 18 proc. nurodė, kad darbuotojų skaičius didės, 8 proc. – kad mažės.

Respondentų, teigiančių, kad jų įmonės pramonės produkcijos gamyba per pastaruosius mėnesius mažėjo, dalis padidėjo nuo 16 iki 25 proc., 32 proc. teigė, kad produkcijos gamyba didėjo (prieš mėnesį – 31 proc.). Panašiai kaip ir praėjusį mėnesį, dauguma (76 proc.) apklaustų įmonių vadovų gaminamos produkcijos paklausą vertino kaip pakankamą, 20 proc. – kaip per mažą, 4 proc. – kaip per didelę. Gaminamos produkcijos atsargas dauguma (83 proc.) įmonių vadovų vertina kaip pakankamas.

Statybos pasitikėjimo rodiklis

Statybos įmonių vadovų apklausa parodė, kad rugpjūtį, palyginti su liepa, verslo tendencijos statybos sektoriuje pagerėjo. Statybos pasitikėjimo rodiklis padidėjo 1 procentiniu punktu. Tam įtakos turėjo geresnis statybos darbų paklausos vertinimas: įmonių vadovų, vertinančių paklausą kaip per mažą, dalis sumažėjo nuo 40 iki 38 proc., dauguma (59 proc.) – vertino kaip pakankamą, 3 proc. – kaip per didelę. 26 proc. įmonių vadovų teigė, kad statybos darbų per pastaruosius 3 mėnesius padaugėjo, 20 proc. – kad mažėjo.

Nors dauguma (76 proc.) apklaustų įmonių vadovų rugpjūtį teigė, kad darbuotojų skaičius artimiausiu metu nesikeis, prognozuojančiųjų jį didinti dalis sumažėjo nuo 21 iki 17 proc. Statybos darbų užsakymų prognozė suprastėjo: 26 proc. įmonių vadovų prognozavo užsakymų mažėjimą, 20 proc. – didėjimą (prieš mėnesį – atitinkamai 16 ir 19 proc.). Net 62 proc. respondentų prognozavo, kad statybos darbų kainos didės, 36 proc. – kad nesikeis, 2 proc. – kad mažės.

Mažmeninės prekybos pasitikėjimo rodiklis

Prekybos įmonių vadovų apklausa parodė, kad rugpjūtį, palyginti su liepa, verslo tendencijos mažai keitėsi. Prekybos pasitikėjimo rodiklis buvo 15, t. y. liko toks pat kaip ir praėjusį mėnesį.

Panašiai kaip ir liepą, beveik du trečdaliai (64 proc.) įmonių vadovų teigė, kad įmonės verslo padėtis nesikeitė, 32 proc. – kad gerėjo, 4 proc. – kad blogėjo.

Dauguma (75 proc.) įmonių vadovų prognozavo, kad įmonės verslo padėtis per artimiausius 3 mėnesius nesikeis, tačiau nuo 20 iki 19 proc. sumažėjo manančiųjų, kad ji pagerės. Daugiau prekių nei prieš mėnesį įsigyti planavo 13 proc. apklaustų įmonių, mažiau – 9 proc., o 78 proc. respondentų teigė, kad prekių įsigis tiek pat.

Didžioji dalis (76 proc.) apklaustų įmonių vadovų darbuotojų skaičiaus keisti neketino, 19 proc. – nurodė, kad darbuotojų skaičius didės. 86 proc. respondentų prognozavo, kad parduodamų prekių kainos nesikeis, 13 proc. – kad didės.

Paslaugų sektoriaus pasitikėjimo rodiklis

Paslaugų sektoriaus įmonių vadovų apklausos rezultatai parodė, kad rugpjūtį, palyginti su liepa, verslo tendencijos paslaugų sektoriuje šiek tiek pablogėjo. Paslaugų pasitikėjimo rodiklis sumažėjo 1 procentiniu punktu. Tam įtakos turėjo pesimistiškesnė teikiamų paslaugų paklausos prognozė: respondentų, teigiančių, kad teikiamų paslaugų paklausa per ateinančius 3 mėnesius mažės, dalis padidėjo nuo 8 iki 10 proc., 65 proc. nurodė, kad ji nesikeis.

Rugpjūtį dauguma (68 proc.) įmonių vadovų teigė, kad jų įmonės verslo padėtis per pastaruosius 3 mėnesius nesikeitė, 22 proc. atsakė, kad ji pagerėjo, 10 proc. – kad pablogėjo. Panašiai kaip ir liepą, 27 proc. respondentų nurodė, kad paklausa padidėjo, 15 proc. – kad sumažėjo.

Dauguma (69 proc.) apklaustų įmonių vadovų darbuotojų skaičiaus keisti neketino, 19 proc. planavo priimti naujų. 85 proc. respondentų prognozavo, kad teikiamų paslaugų kainos artimiausiu metu nesikeis, 13 proc. – kad didės.