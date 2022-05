Nebeturi iš ko gyventi? Rusijos gyventojai masiškai išparduoda daiktus internetu

Pastarasis skelbia didžiausio Rusijoje tokių skelbimų portalo „Avito“ duomenis, kurie rodo, kad nuo Kremliaus sukelto karo Ukrainoje pradžios užfiksuotas rekordinis pardavėjų skelbimų skaičius – daugiau kaip 100 milijonų.

Per beveik penkis šių metų mėnesius, palyginti su tais pačiais praėjusių metų ar 2020-ųjų laikotarpiais, naujų skelbimų intensyvumas daugiau nei dvigubėjo, o nuo šių metų pradžios aktyvių portalo naudotojų padaugėjo daugiau nei penktadaliu. Vien tik praėjusią savaitę kasdien buvo įdedama po beveik milijoną naujų skelbimų – tai absoliutus rekordas, rodo „Avito“ duomenys.

Rusijos nacionalinė statistikos tarnyba „Rosstat“ užfiksavo šalies gyventojų realiųjų pajamų metinį kritimą pirmąjį šių metų ketvirtį 1,2 procento.

Ekonominės plėtros ministerijos prognozėmis, šalies laukia ilgiausias nuo Sovietų Sąjungos subyrėjimo ekonominis nuosmukis – šiemet ekonomika veikiausiai susitrauks 7,8 proc., o kitąmet – dar 0,7 procento. Be to, šiems metams pranašaujama rekordinė per 20 metų infliacija – 17 proc., taip pat gyventojų realiųjų pajamų kritimas 6,8 proc. – didžiausias nuo 1999-ųjų.

Finansų ministras Antonas Siluanovas pripažino, jog karas Ukrainoje, kurį Rusija ir toliau vadina „specialiąja karine operacija“, reikalauja „milžiniškų finansinių išteklių“, tačiau jų dydžio nenurodė.