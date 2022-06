Iki galo neapsisprendė, ką daryti su elektros tiekėjo nepasirinkusiais – svarstys, ar verta taikyti 25 proc. priemoką

Dainiaus Kreivio teigimu, rinkos liberalizavimas yra būtinas ir atneš didelius pokyčius energetikoje, tačiau dar bus svarstoma dėl garantinio tiekimo paslaugos.

„Mes dabar dedame pamatą iš esmės didžiuliam šuoliui ir didžiuliams pokyčiams energetikoje. To nepadarę, mes, kaip šalis, atsilikinėsime. Ateina išmanieji tinklai su savo visa specifika ir investicijomis“, – Seimo opozicijai ketvirtadienį teigė ministras.

„Dėl 25 proc... Pasiimu tai kaip namų darbus. (...) Pažadu šituos klausimus svarstyti“, – pridūrė D. Kreivys.

Vėliau žurnalistams jis patikslino, kad dėl 25 proc. priemokos išeities dar ieškos rinkos reguliatorius, ministerija, Seimo dauguma, privatus verslas.

„Ministras turi įsiklausyti į visas nuomones, jas susiderinti ir padaryti sprendimą kartu su dauguma“, – teigė jis.

Koks sprendimas gali būti, D. Kreivys teigė nežinantis. Jis taip pat pabrėžė, kad sprendimui dėl nepriklausomo tiekėjo pasirinkimo, kuris įsigalioja nuo liepos, atšaukti laiko jau nėra.

Socialdemokratas Julius Sabatauskas piktinosi, kad vartotojus, jau kartą nubaustus išaugusiomis kainomis, 25 proc. bandoma nubausti antrą kartą. Pasak jo, elektros rinkos liberalizavimas ir 9 centų kompensacija už sunaudotą elektrą yra neteisingas sprendimas, nes nenaudingas žmogui.

„Valstietis“ Eugenijus Jovaiša piktinosi, kad energetikos ūkio modernizavimas „guls ant Lietuvos mokesčių mokėtojų pečių“.

„Išeina, kad ateinančios tarpinės firmos pačios neinvestuoja, kad atsirastų naujos atsinaujinančios energijos. Kuriame mechanizmą, kad už mokesčių mokėtojų pinigus privatus verslas modernizuotų mūsų energetiką“, – kalbėjo E. Jovaiša.

Parlamentinė opozicija, reikalaujanti pristabdyti elektros ūkio liberalizavimą ir atšaukti 25 proc. priemoką tiems gyventojams, kuriems ji bus taikoma nepasirinkus nepriklausomo tiekėjo, ketvirtadienį nutarusi kartu neposėdžiauti su valdančiaisiais, persikraustė į kitą salę ir energetikos rinkos liberalizavimo klausimus aptarė su D. Kreiviu.

1–5 tūkst. kilovatvalandžių per metus suvartojantys buitiniai vartotojai pasirinkti nepriklausomą tiekėją turi iki birželio 18 dienos (imtinai).

To nepadariusiems, ESO laikinai teiks garantinio tiekimo paslaugą, o jos kaina bus 25 proc. didesnė nei praėjusio mėnesio vidutinė biržos kaina. Be to, teks papildomai mokėti už elektros persiuntimą ir su tuo susijusias paslaugas.