Prestižiniuose Niujorko reklamos apdovanojimuose Vilniaus reklama pripažinta viena geriausių pasaulyje

Vilnių garsinanti reklama tapo finaliste kartu su Šveicarijos klipu „No drama“, kuriame vaidina žymusis JAV aktorius Robertas De Niro ir tenisininkas Roger Federeris. Auksą šioje kategorijoje laimėjo Islandijos reklama „Welcome to the icelandverse“.

„Įrašytas Vilniaus vardas geriausių savo srities reklamų žemėlapyje, sostinę garsina ir kitame žemyne. Šis apdovanojimas įrodo, kad konkuruodami su pasaulinių prekės ženklų reklamomis nustebiname net visko mačiusius kūrėjus ir prikaustome viso pasaulio reklamų entuziastų dėmesį. Atkreipdami tarptautinės auditorijos dėmesį, nuosekliai didiname mūsų šalies sostinės žinomumą ir išskirtinumą“, – sako Vilniaus miesto turizmo ir verslo plėtros agentūros „Go Vilnius“ vadovė Inga Romanovskienė.

Šią reklamą galite pamatyti čia:

Niujorko geriausių pasaulio reklamų festivalio apdovanojimai vyksta jau daugiau nei 50 metų. Šiais metais paraiškas pateikė reklamos ir komunikacijos profesionalai iš 60 pasaulio šalių. Visas reklamas vertino virš 400 apdovanojimus pelniusių profesionalų, pripažintų savo srities lyderiais iš viso pasaulio.

Reklamoje pokštaujama, jog užsieniečiai dažnai nežino, kur yra Vilnius

Reklaminiame klipe „Kalėdinis Vilnius – nuostabus, kur bebūtų“ kalėdinio Vilniaus fone choras atlieka naują populiarios kalėdinės giesmės „Džiaugsmingų šventų Kalėdų“ (angl. „Merry Christmas“) versiją. Reklamoje muzikaliai pokštaujama apie tai, jog užsieniečiai dažnai nežino, kur yra Vilnius. Pasaulyje gerai žinomai kalėdinei dainai buvo parašyti nauji žodžiai: spėliojama, kurioje gi šalyje yra Vilnius – Švedijoje, Austrijoje, Lenkijoje ar kitur.

Naująją kalėdinės giesmės versiją specialiai reklamos klipui atliko Vilniaus savivaldybės choras „Jauna muzika“. Kampaniją inicijavo ir įgyvendino „Go Vilnius“, o kūrybinius sprendimus sukūrė agentūra „BM Boutique“.

2021-ųjų rudenį pristatyta Vilniaus reklama atkreipė tarptautinės žiniasklaidos dėmesį: apie ją rašė vienas didžiausių Jungtinės Karalystės žiniasklaidos kanalų „Daily Mirror“, rinkodaros portalai – „Ads of the World“, „PR Week“.

Vilnių garsinančios reklamos kampanijos jau yra pelniusios ne vieną tarptautinį pripažinimą.

Vieni ryškiausių apdovanojimų – komunikacijos apdovanojimuose „Epica“ integruotų kampanijų kategorijoje laimėta bronza už reklamą „Vilnius: amazing wherever you think it is“ (liet. „Vilnius – nuostabus, kur bebūtų“), ta pati reklama apdovanojimuose „City, Nation, Place Awards“ buvo pripažinta kaip geriausia komunikacijos strategija.

Prestižiniuose turizmo apdovanojimuose „International Travel & Tourism Awards“ reklama „Vilnius – the G-spot of Europe“ (liet. „Vilnius – Europos G taškas“) buvo pripažinta kaip geriausia. O reklamos klipas „You Have Reached Your Destination“ (liet. „Pasiekėte savo tikslą“) tarptautiniuose turizmo reklamos festivaliuose pelnė net 8 apdovanojimus.