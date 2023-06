Lenkams trūko kantrybė – ūkininkai blokuoja sienos kirtimo punktą su Ukraina

Taip ūkininkai protestuoja prieš kainų kritimą, kurį lėmė grūdų ir kitų žemės ūkio produktų importas iš Ukrainos. „Daugelio žemės ūkio įmonių padėtis yra dramatiška“, – leidiniui „Super Tydzien Chelmski“ sakė organizatorius Bartlomiejus Szajneris iš iniciatyvos „Vieningas kaimas“. Jis pabrėžė, kad paveiktų ūkininkų dar nepasiekė ir Lenkijos vyriausybės pažadėta finansinė parama.

Ukraina yra viena didžiausių pasaulyje grūdų eksportuotojų. Po Rusijos invazijos į Ukrainą Lenkija ir kitos regiono šalys pasiūlė padėti Kyjivui gabenti ukrainietiškus grūdus tranzitu į trečiąsias šalis, nes Rusija blokavo tradicinius prekybos maršrutus. Tačiau tolesnis produkcijos gabenimas įstrigo, nes, be kita ko, nepakako uostų pajėgumų. Dalis tranzitui skirtų grūdų, be to, pateko į Lenkijos rinką, tai šalyje sukėlė kainų kritimą.

Jau balandį Lenkijos ūkininkai dėl to rengė protestus. Lenkijos vyriausybė pradžioje sustabdė importą, o vėliau susitarė su Ukraina grūdų tranzitą kontroliuoti taikant stebėsenos sistemą.