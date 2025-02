Panagrinėjo, kas dedasi Vilniaus NT rinkoje: „Toks šuolis nėra adekvatus“

Vidutinė parduoto buto 1 kv. metro kaina buvo 3 720 eurų.

Šių metų sausio mėnesį butų parduota dvigubai daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais ir daugiausiai nuo 2021 metų gegužės.

Pirmąjį šių metų mėnesį rinkoje taip pat fiksuotas 21 preliminarių sutarčių nutraukimas. „Toks pardavimų šuolis nėra adekvatus, nes dalis kompanijų sausio mėnesį parodė susikaupusius pardavimus per ankstesnį periodą. Akivaizdu, kad būsto rinka pereina į augimo fazę ir šiemet matysime ženkliai didesnius pardavimus nei praėjusiais metais“, – teigia „Hanner“ valdybos pirmininkas Arvydas Avulis.

Sausio mėnesio pabaigoje vidutinė laisvų butų 1 kv. metro kaina siekė 3 551 eurą.

Palyginus su praėjusių metų sausio mėnesiu, butų kainos augo 8,6 proc. Sausį Vilniuje buvo pasiūlyti 838 naujos statybos butai 5 projektuose.

Šiuo metu sostinės pirminėje rinkoje pirkėjai gali rinktis iš 4 806 butų, kuriuos įsigyti siūlo NT plėtotojai.

Prasidedant vasariui, didžiausia pasiūla fiksuota prestižiniame segmente – 1 614 butų, kurių kainos rinkoje viršija 3 700 eur už 1 kv. metrą. Mažiausia pasiūla – ekonominiame segmente (1 581 butas), kurie kainuoja iki 3 150 eurų už 1 kv. metrą. Vidutinio segmento būsto pirkėjams siūlomi 1 611 butų.

2025 m. sausį Vilniaus miesto pirminėje būsto rinkoje „Inreal“ suskaičiavo 588 būsto pardavimo susitarimus (613 naujų susitarimų, 25 grąžinimai). Tai – 41 proc. daugiau nei 2024 m. gruodį (atitinkamai: 418, 426, 8) ir net 2,5 karto daugiau nei pernai sausį (244, 272, 28).

„Antrą mėnesį iš eilės reikšmingos įtakos rezultatams turėjo išankstiniai projektų pardavimai, įvykę praėjusių metų pabaigoje Naujamiestyje, šių metų pradžioje – Lazdynuose.

Aukštesnio rinkos aktyvumo laikotarpiu suminiai išankstiniai ir pirmojo mėnesio pardavimai naujuose projektuose neretai viršydavo 100 vnt. Gyventojai mielai įsigydavo būstus naujuose daugiabučiuose, pasižyminčiuose didesne suplanavimų įvairove, tačiau net ir tuomet retai kada toks pardavimų kiekis „sukrisdavo“ į vieną projektą.

Nuo 2023 m. pradžios fiksuotas tik vienas mėnuo, per kurį (įskaitant išankstinius pardavimus) buvo įsigyta per 100 būstų naujai rinkai pristatytuose projektuose. Kiekvienas atvejis unikalus. Vieni projektai didesnio rinkos dėmesio sulaukia dėl savo sprendinių, kiti – dėl ilgesnio planavimo periodo, per kurį vystytojas supažindina pirkėjus su projektu iš anksto.

Abejotina, kad tokių projektų įtakos sulauksime kas mėnesį, tačiau rinkai atsigaunant sparčiai, o planavimo procedūroms išsitęsus, tikėtina, kad tokių atvejų pasitaikys ir dažniau“, – teigia „Inreal“ grupės investicijų ir analizės vadovas Tomas Sovijus Kvainickas.

Kaune sausio mėnesį fiksuoti 93 suminiai būsto pardavimai (94 nauji susitarimai ir 1 grąžinimas) – 33 proc. daugiau nei praėjusių metų gruodį (70, 72, 2), tačiau 3 proc. mažiau nei pernai sausį (96, 101, 5).

Rinkos aktyvumo kreivė Kaune yra kiek plokštesnė nei sostinėje, nes geresnis būsto įperkamumas ir sąlyginai neseniai susiformavusi gyventojų skaičiaus augimo tendencija neleido rinkai sulėtėti taip, kaip įvyko sostinėje. 2025 m. sausį į Kauno rinkos stebėjimus įtraukta 110 naujų būstų, 21 proc. mažiau nei 2024 m. gruodį (139), bet 2,5 karto daugiau nei pernai sausį (43).

Pasiūloje esančio būsto kiekis siekė 1340, iš šių būstų – per 600 jau rezervuoti, o iš beveik 700 laisvų būstų – apie 50 kotedžų.

Ekonominės klasės būsto kaina gruodį Kaune buvo apie 2153 eurai/kv.m, vidutinės – 3255 eurai/kv.m, prestižinės – 3953 eurai/kv.m, loftų – 2309 eurai/kv.m, kotedžų – 1877 eurai/kv.m. Per mėnesį fiksuoti 4 kainų mažinimo ir 137 kainų didinimo atvejai. 384 objektų kainos nekito.

Kiek prasčiau metus pradėjo Klaipėda, sausį fiksuota 15 suminių pardavimų (27 nauji susitarimai, 12 grąžinimų), kas yra kiek mažiau nei gruodį (30, 31, 1), tačiau geriau nei praėjusių metų sausį (7, 7, 0).

Smuktelėjusiam suminiam rezultatui įtakos turėjo didesni nei įprasta grąžinimo rodikliai. Pilną uostamiesčio pirminės būsto rinkos vaizdą slepia ir didesni projektai, informacija apie kuriuos viešai nėra prieinama.

Nauja pasiūla Klaipėdoje nefiksuota, todėl stebimas tolesnis pasiūlos kiekio mažėjimas, nuo 537 iki 521, kas yra 8 proc. mažiau nei pernai sausį (568).

Ekonominės klasės būsto kaina gruodį Klaipėdoje buvo apie 1883 eurai/kv.m, vidutinės – 2654 eurai/kv.m, kotedžų – 1815 eurų/kv.m. Per mėnesį fiksuoti 8 kainų mažinimo ir 5 kainų didinimo atvejai, 147 objektų kainos nekito.