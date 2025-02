Per metus elektros kaina biržoje sumažėjo kone trečdaliu

Be to, nurodoma, jog per praėjusią savaitę Lietuvoje buvo pagaminta 80 proc. visos suvartotos elektros energijos. Dėl to, LEA teigimu, elektros vidutinė savaitės kaina buvo 10 proc. mažesnė nei ankstesnę savaitę ir siekė 0,101 Eur/kWh.

„Didelė vėjo elektrinių generacija Lietuvoje ir toliau lemia mažiausią elektros kainą tarp Baltijos šalių“, – rašoma agentūros pranešime.

LEA teigimu, per savaitę vienas nepriklausomas elektros energijos tiekėjas siūlomų 12 mėn. ir 24 mėn. fiksuotos kainos planų tarifų nepakeitė, antrasis juos sumažino 1,5–2,5 proc., o trečiasis tiekėjas tarifus padidino 1,3–3,4 proc.

Siūlomų 12 mėn. kainos planų vidutiniai vienos laiko zonos tarifai, agentūros skaičiavimais, sumažėjo nuo 0,244 Eur/kWh iki 0,243 Eur/kWh, o dviejų laiko zonų tarifai sumažėjo nuo 0,233 Eur/kWh iki 0,232 Eur/kWh.

Siūlomų 24 mėn. fiksuotos kainos planų 1 kWh vidutinė kaina, kaip ir ankstesnę savaitę, sudaro 0,249 Eur/kWh (viena laiko zona) ir 0,238 Eur/kWh (dvi laiko zonos).

Šiuo metu 6 mėn., 7 mėn. ir 15 mėn. energijos kainos fiksavimo laikotarpį siūlo po vieną tiekėją, o planus su 12 mėn. ir 24 mėn. kainos fiksavimu – trys tiekėjai.

Planų su nefiksuota elektros energijos kaina vidutinė 1 kWh kaina (viena laiko zona, apskaičiuota pagal praėjusios savaitės Nord Pool biržos Lietuvos vidutinę kainą) siekia 0,259 Eur/kWh ir yra 2 proc. mažesnė nei ankstesnę savaitę, kai kaina buvo 0,265 Eur/kWh, pažymi agentūra.